上訴遭駁回 李全教批政治追殺

2018年07月12日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

前台南市議長李全教被控議長選舉賄選案，歷經4年訴訟，昨台南高分院更一審駁回李全教上訴，維持一審判決，仍判李徒刑4年、褫奪公權5年。李得知判決結果後，痛批「根本是政治追殺，不讓我從政」。

「目前這種政治氛圍，我又能說什麼？」李全教認為，全案沒有任何金流、證據及令人信服的理由，卻仍判他有罪，根本是政治追殺，要卡他從政之路，不讓他從政。現在他已是一介平民，只想專心經營事業，希望能還給他一個平靜的生活。

李全教被控於2014年9月11日與台南市議員谷暮．哈就、前任總幹事羅進生、前西港鄉長卓華民等人合謀，以「企業家贊助」、「搓退另一候選人，形成同額競選」等條件，要求谷暮．哈就在議長投票時支持李。

由於卓、羅2人認罪，2016年4月台南地院判處李全教徒刑4年、褫奪公權5年；卓、羅均判刑1年8個月、緩刑3年，須支付公庫30萬元；前台南縣議員吳春成判刑8月、另無黨籍市議員郭秀珠、民進黨台南市黨部評委蔡啟新、前台南縣議員楊明達、郭秀珠服務處執行長林聰彬4人獲判無罪。

李全教不服，上訴台南高分院後，去年2月二審改判李3年6個月、褫奪公權5年；李再上訴最高法院，最高法院發回台南高分院更審。

不過，台南高分院更一審11日駁回李上訴，維持一審判刑4年、褫奪公權5年。但卓華民改判徒刑1年8月、褫奪公權2年，緩刑5年，須向公庫支付30萬元。另吳春成因在更一審認罪，改判徒刑6月、褫奪公權2年，得易科罰金，全案可上訴。

(中國時報)