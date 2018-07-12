地牛撼台南 震倒民宅水塔

台南市11日晚間一陣猛烈搖晃後，永康區一戶民宅的水塔掉落，所幸並無人員傷亡。（曹婷婷翻攝）

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中國時報
／台南報導

「一陣猛烈上下搖晃，水塔就掉下來，好恐怖！」台南市11日晚間8點41分發生芮氏規模4.3地震，震央位於安南區，最大震度是永康5級，所幸全市並無災情傳出，僅永康區1戶民宅水塔掉落，整棟屋子瞬間都是水，屋主陳太太說，好險沒有搖很久，但還是驚魂未定。

台南昨晚這起地震，不少民眾都聽到一陣轟聲巨響，隨即感受地面上下搖晃，勾起不少民眾前年0206大地震夢魘。南區氣象中心指出，該起地震震央在台南市政府西北方6.5公里的安南區，芮氏規模4.3，全市又以永康區震度最大、達5級。

當時不少民眾正在家洗澡，有人嚇得拔腿往外衝。仁德區民眾表示，先聽到「轟」一聲，好似爆炸聲響，不少人嚇得逃出屋外，所幸強烈震盪感只有2秒，但民眾都直呼好可怕，若搖更久不敢想像會發生什麼事。

震度最大的永康區，位於中山南路471巷的民宅，在一陣地動天搖後，屋頂水塔倒塌，所幸並無人員受傷。陳姓屋主表示，地震搖晃幾下後，就發現水塔設施脫落，瞬間整個家從4樓到1樓都淹水，所幸無人受傷，也無重大財損。

台南市政府指出，這起地震除永康區民宅水塔掉落外，安平區石門、文平、平通、怡平（永華六街）及億載等里停水，南區文南里活動中心也有燈管掉落等零星災情，高鐵858車次列車一度於台南站暫停，已恢復行駛，至於南科、永康科、樹谷等也無災情。

台南市目前正在施作的台南市立美術館、台南市立總圖等重大工程皆無礙。此外，安南區及北區在0206地震曾發生嚴重土壤液化，市府也擔心再傳災情，所幸巡視各區並未傳出異狀。

(中國時報)

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