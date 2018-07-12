命大 運將撿皮夾墜崖險落海

新北市一名李姓女計程車司機，10日傍晚停靠蘇花公路欣賞清水斷崖美景，疑彎腰撿拾掉落的隨身皮夾，不慎摔落30公尺深崖，僅差幾公尺就落海，警消獲報垂降至懸崖下方進行救援。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

命大！中颱瑪莉亞襲台，新北市一名李姓女計程車司機，10日傍晚5時許停靠蘇花公路欣賞清水斷崖美景，疑彎腰撿拾掉落的隨身皮夾，不慎連人摔落30公尺深崖，所幸滑落至一處小平台，僅差幾公尺就落海，嚇得她不敢亂動，受困在斷崖一晚，11日早才幸運被民眾發現獲救。

失足嚇得不敢亂動

警方表示，56歲的新北市李姓婦人，10日傍晚從花蓮開車返回新北，行經蘇花公路170公里處大清水路段附近下車賞景時，皮包卻不慎從邊坡滾落，李女爬越護欄試圖撿拾皮包，沒想到竟失足一路滑落斷崖下，所幸掉到一處平坦邊坡，身體僅輕微擦傷。

民眾碰巧聽到呼救

遇上颱風來襲，公路總局10日晚8時在蘇花公路實施預警性封路，任憑李女喊破喉嚨都沒人聽到，受困一晚後，11日早7時許一名方姓民眾因疲勞下車舒展筋骨，忽然聽見崖下傳來陣陣呼救聲，望下一看赫見李女癱坐崖下揮手求救，急忙通報警消馳援。

警消出動繩索垂降至懸崖幫助李女脫困，這才發現李女墜崖處下方，僅差數公尺就是驚濤大浪，加上中颱瑪莉亞襲台，沿海掀起巨浪，凌晨影響台灣最劇，若不慎跌落海中，後果恐不堪設想，女運將從高處滑落竟然只有輕微擦傷，可說相當幸運。

警消表示，李女被救起時仍驚魂未定，救護員檢視，她意識清楚，傷勢並不嚴重，經送往國軍花蓮總醫院治療後已無大礙。

(中國時報)

風浪大災損小 馬祖有驚無險

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