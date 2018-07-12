風浪大災損小 馬祖有驚無險

瑪莉亞颱風掀起的巨浪，直接拍擊馬祖南竿仁愛村的民宅。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北-馬祖連線報導
瑪莉亞颱風掀起的巨浪，港邊的小船也載浮載沉。（陳俊雄翻攝）

被連江縣長劉增應稱為「馬祖有史以來最強颱風」的瑪莉亞颱風，雖然讓全縣居民飽受驚嚇，最強高達15級以上的陣風來勢洶洶，但幸未造成重大災損，僅吹垮部分招牌及路樹，並造成2艘漁船半沉、舢舨流失，目前軍民正在全力清理環境中。

10公尺巨浪 直擊海岸

馬祖地區於11日凌晨起，進入瑪莉亞颱風七級暴風半徑內，風雨漸增，上午6至10時颱風中心最接近，平均風力達12級，陣風更達15級以上。

儘管瑪莉亞颱風已減弱為中度颱風，但挾帶的狂風豪雨，在北竿芹壁村濱海道路、南竿津沙村、仁愛村等海岸地區，不斷掀起超過10公尺的巨浪，是當地罕見的情景，不少民眾及民宿業者也透過臉書及網路直播即時畫面。

民宿業者「舒漫活海景旅宿」老闆娘林瑞芳說，這次的颱風是馬祖歷來最強的一次，除了打到岸上的風浪超過4層樓外，連澳口、防波堤也遭巨浪破壞，讓她們頭一次見識到颱風的威力。

600戶停電 傍晚恢復

她說，以前颱風侵襲都沒有這麼強烈，昨日清晨外頭驚濤駭浪，大家都嚇得躲在房子裡面，聽到外面「咻、咻」的強風不斷的吹著，著實受到一番驚嚇。

另外，南竿復興村一處邊坡因恐有坍方危險，縣府也將上方民宅4戶、共13人預防性撤離入住民宿，環保局人員與軍方也在風雨過後出動清除。

劉增應說，瑪莉亞颱風一度造成東引、南竿約600戶停電，中午12時過後颱風登陸福州後風雨也已趨小，迄傍晚也已全部復電。縣府及軍方正全力復原並清理海漂垃圾及環境中。

(中國時報)

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