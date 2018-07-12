苗縣長勘災 公館棗農憂裂果

2018年07月12日 04:11 中國時報 陳慶居 、 賴佑維 、 葉臻 ／綜合報導 何冠嫻、／綜合報導

苗栗縣政府宣布11日停班停課，縣長徐耀昌上午率同農業處長陳錦俊及公館農會總幹事韓鴻恩等人，赴公館勘查紅棗受災情形。雖中颱瑪莉亞風力未將紅棗打落，但還有9成未採收的紅棗，會因雨後陽光照射而造成裂果現象，是目前棗農最擔心的事。

9成未採收 憂心忡忡

韓鴻恩說，今年紅棗產量特多，栽種面積63公頃，其產量可高達100萬斤，但目前紅棗的採收未達1成，還有多達9成的紅棗將面臨裂果風險。由於裂果賣相不佳，僅能製成被列為次級品的紅棗乾，韓鴻恩表示，與鮮果相比，紅棗乾價值實屬不高，需高達3斤半的鮮果才能烘製1斤紅棗乾，其烘製過程更長達40小時，對果農而言也是一大損失。

徐耀昌等人前往公館視察農損災情，一期稻作少有倒伏現象，無法搶收的9成紅棗雖也未因風雨造成落果，但未來發生裂果風險極高，對棗農也是一大重傷，因此農友仍憂心忡忡，自我警惕「不要高興得太早」。

徐耀昌表示，天佑棗農，瑪莉亞中颱未造成重大災情，但韓鴻恩表示，目前最重要的是追蹤成熟的紅棗是否會出現裂果現象，因雨後水分飽和再經過陽光曝曬，成熟紅棗的薄皮會因此爆裂，成為裂果。棗農吳錦達則無奈表示，若因陽光曝曬導致的裂果將烘乾製成紅棗乾，會減少收益。

烘製紅棗乾 收益減少

公館農會強調，農會近年來加強並輔導棗農，紅棗堅持要達到ND即311項農藥零檢出的標準，除維持公館紅棗信譽，也保障棗農自身權益。

拉拉山水蜜桃水傷待評估

桃園復興區拉拉山水蜜桃正值產季，原本果農相當擔心水蜜桃會大受損傷，11日颱風過境後，多數果農鬆一口氣。復興區農會總幹事陳榮基表示，「瑪莉亞保佑！」，並沒有接獲果農抱怨農損，但水傷部分，可能還要過幾天才能了解。

(中國時報)