觀光升級 埔里規畫轉運站

2018年07月12日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣埔里鎮是連結日月潭與清境的交通樞紐，但長期以來，仰賴中正路上的國光客運站轉運接駁，因腹地狹小，經常發生交通瓶頸。埔里鎮公所計畫透過都市計劃變更，將大城路與公誠路長期閒置的乙種工業區進行整體開發，地方客運業者表示樂觀其成，但仍須台糖同意土地撥用。

多處風景區交通樞紐

埔里鎮為清境農場、日月潭等風景區的交通樞紐，目前市區內的南投客運、彰化客運及長途國光客運車站、全航客運站分散，且現有腹地不足，中正路鄰近東華、東榮路的路幅狹小，會車不易，經常形成交通瓶頸，出現汽機車、客運爭道的情形，險象環生，地方盼設轉運站。

埔里鎮公所規畫的整體開發轉運中心位於大城路與公誠路乙種工業區，面積約9公頃，該區除了供埔里酒廠作倉儲、觀光使用之外，其餘處於閒置狀態，且大部分是台糖土地，面積約6公頃，有部分屬於南投農田水利會。埔里鎮公所評估後認為，如能引入轉運中心，將可提升市區大眾運輸系統的品質。

台糖土地需都計變更

埔里鎮公所指出，已邀集客運業者及土地機關舉辦協調會，客運業者樂觀其成，認為可解決現有車站腹地不足與道路狹窄問題，並擴大接駁或轉運功能；但台糖表示，因乙種工業區變更須依都市計畫工業區檢討變更審議規範辦理，還需要進一步研議與評估。

(中國時報)