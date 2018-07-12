中油拒買劣果 鳳梨農不服氣

鳳梨農不知向誰追討貨款6萬4000元，對於裝箱放置在合作社的鳳梨也不知如何處理。（張亦惠攝）

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中國時報
張亦惠／嘉縣報導

嘉縣大林鎮鳳梨價格崩跌事件餘波盪漾。王姓鳳梨農指縣農會先前牽線將鳳梨賣給中油公司，數日後卻接獲縣農會通知，中油以上一批交貨的鳳梨過熟、劣果為由不再購買，導致已裝箱鳳梨無法出貨，害他損失6萬4000元貨款，質疑是秋後算帳。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，因農民將曬傷果、劣果裝箱，中油公司反映品質不佳，不再購買。

交貨3天後才說不收

王姓農民表示，7月3日北上抗議前一天，已裝載一整台車的鳳梨，交由上林合作社代收，當天即現金交易，隔天4日因北上抗議，沒有載鳳梨去交貨，5、6、7日連續3天又陸續採收鳳梨正常交貨，但並未領到錢，出貨單上僅註記「未付」。孰料，日前接獲嘉義縣農會通知，因鳳梨品質不佳，中油公司不買了。

王姓農民怒斥，中油公司採購的全屬上品，非次級品，若對鳳梨品質有意見，裝箱時即可反映告知，不解為何等拖了那麼多天後，才以品質差為由不買，害他損失6萬4000元。

黃貞瑜說，有兩位農民交貨給中油公司，隔日卻收到中油公司反映「50顆裡有12顆劣果，品質不佳暫停購買」，當晚即約兩位農民到合作社開箱驗貨，發現確實有劣果、曬傷果情形，8日、9日就分別通知農民中油的訂單位無法繼續，不要再裝箱。

驗出劣果 不再出貨

黃貞瑜強調，當初談的時候達成要上果、每箱6顆9公斤以上的共識，出貨時基於互信，中油公司並沒有來驗貨，卻收到1箱7顆甚至還有曬傷果、劣果的鳳梨，若農民願意將已裝箱的劣果挑掉，補好果進去，中油不收，縣農會一樣可以幫忙賣。

鳳梨農與縣農會雙方各說各話，合作社目前堆放逾300箱的鳳梨也因為悶在箱裡，因過熟而損壞，農民的貨款及後續鳳梨將如何處理，尚無解決方法。

(中國時報)

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