屏東圖書館 成人借閱率低

2018年07月12日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣成年人不愛看書？屏東縣公立公共圖書館統計去年借閱率為86％，低於全國平均值92％；不過若扣掉學校學生借閱後，竟只剩下25％，遠低於全國平均值87％，顯示屏東公共圖書館借閱者大部分是學生。

主要借閱者 多為學生

借閱率是以該行政區的借閱人次除以行政區總人口，因此數字可能超過100％。根據公共圖書館統計系統資料，去年全國借閱率為92％，屏東縣為86％，差距只有6％似乎不大。

不過圖書館會將館藏圖書借給學校，若將學校班級借閱人數扣除，全國借閱率為87％，屏東縣則降至25％，差距竟達62％，顯示屏東圖書館主要借閱人口為學生，成年人借閱習慣並未延續。

圖書流通率 相對較低

另項數字，全國公立公共圖書館每人擁書量為2.2本，屏東縣高於全國平均為5.47本；不過每人借閱量屏東縣為2.54本，竟低於全國平均量3.24本，顯示屏東縣圖書流通率較低。

屏東大學圖書館長邢厂（音罕）民說，「閱讀e化」已成為全世界共通現象，所以不能只看紙本書，包括電子資料庫和電子書也很重要。不過學校圖書館還是鼓勵學生多借閱書，所以設立暢銷書排行榜等，提高借閱意願。

跨館借閱書 不用付費

縣府文化處圖書資訊科長張關評說，總館與鄉鎮圖書館每個月都會推動閱讀活動，也會分齡以不同策略去推廣，看的是整體借閱率提升，不會特別針對哪個年齡層。除鼓勵民眾借閱紙本書籍外也推動數位課程。

屏東縣今年也推出「通閱通還不用錢」政策，縣內民眾跨圖書館借書不用再負擔30元的寄書費用，推出後成效不錯。

(中國時報)