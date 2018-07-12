宜縣府要漁工上岸避颱 挨批外行

2018年07月12日 04:11 中國時報 李忠一 、 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

每逢颱風來臨，宜蘭縣南方澳的外籍漁工多待在船上留守，但前晚(10日)代理縣長陳金德對於外籍漁工安置一事動怒，認為許多漁工未上岸避風，未來考量用《災害防救法》論處相關人員，但漁民反批縣府是外行領導內行，難以接受縣府的要求。

宜蘭縣現有264名大陸籍漁工，其他外國籍漁工有1503人，颱風來襲時大陸籍漁工會安置在陸上的岸置中心，外籍漁工不是放假就待在船上留守。但陳金德得知後動怒，11日還指示，當發布颱風警報時，任何人都不能在漁港內逗留，不管是幾噸的漁船，船上的漁工都必須要上岸安置。

陳金德指示，以後發布陸上颱風警報、災害應變中心1級開設，12小時內須完成所有漁工撤離與岸置，未能配合的相關人員將會依《災防法》裁罰。他說一定要形成制度，否則「出了事情是要負責任的」。

但縣府作法引發漁民譁然，有漁民痛批，颱風侵襲不是一天兩天的事，外籍漁工長期在船上都平安無事，臨時要求漁工上岸又該帶漁工到何處？加上有的外籍漁工早已放假不在南方澳，只有少數船主配合，臨時將外籍漁工帶回家安置，預估配合安置不到10人。

蘇澳區漁會常務監事林月英表示，颱風來襲時大陸籍漁工都會待在陸上的岸置中心，外籍漁工則待在船上，在人權團體的疾呼下，政府才有外籍漁工比照大陸籍漁工上岸安置，但南方澳漁港其實相當安全，港內停滿船隻後相當穩固，不會有翻船的問題。

宜蘭縣漁業管理所所長莊振德表示，南方澳漁港確實穩定度很好，漁管所會尊重漁民意見、並再跟漁民溝通協調，也會建立一套SOP讓漁民遵循，未來如果漁民沒有安置的地方，縣府也會配合安置。

(中國時報)