新北無重大災情 陸續復原

2018年07月12日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

中颱瑪莉亞雖直擊北台灣，但新北市的172件災情通報中，以路樹倒塌、停電、招牌掉落等狀況為主，幸無重大災情。除了台電加速搶修停電，清潔隊也全力加班趕在上班日恢復市容。

新北市災害應變中心指出，受到瑪莉亞颱風影響，新北市總停電戶數共22697戶，截至11日晚間6時僅剩三峽地區74戶仍在搶修，主要都是路樹倒塌時碰觸高壓電線，造成饋線跳脫所致。

在道路搶修方面，石門區草里里北20線1.5K、石門北19線4.5K道路中斷均已搶通；另烏來南勢溪水位正常，覽勝橋也於昨日上午9時開放通行，預警性封閉的台2線、台9線及台9甲線也陸續開放通車。

農委會在颱風期間發佈三峽、新店、坪林、雙溪、烏來、石碇、平溪等區105條土石流黃色警戒，並預防性撤離三鶯部落、新店溪洲部落共1470人、收容290人，加上安置的18處漁港729名上岸漁工，均已在11日中午後返家、回船。

新北市所有水門及越堤道亦於11日上午9時全面開放；因潮汐暴漲淹水封閉的二重疏洪道疏洪一路、疏洪四路，也在中午潮水退去後全線開放通行；另外，12日上午7時前，紅黃線仍開放停車及停車格不收費，但紅黃線停車需在12日清晨7時前駛離。

(中國時報)