新北無重大災情 陸續復原

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

中颱瑪莉亞雖直擊北台灣，但新北市的172件災情通報中，以路樹倒塌、停電、招牌掉落等狀況為主，幸無重大災情。除了台電加速搶修停電，清潔隊也全力加班趕在上班日恢復市容。

新北市災害應變中心指出，受到瑪莉亞颱風影響，新北市總停電戶數共22697戶，截至11日晚間6時僅剩三峽地區74戶仍在搶修，主要都是路樹倒塌時碰觸高壓電線，造成饋線跳脫所致。

在道路搶修方面，石門區草里里北20線1.5K、石門北19線4.5K道路中斷均已搶通；另烏來南勢溪水位正常，覽勝橋也於昨日上午9時開放通行，預警性封閉的台2線、台9線及台9甲線也陸續開放通車。

農委會在颱風期間發佈三峽、新店、坪林、雙溪、烏來、石碇、平溪等區105條土石流黃色警戒，並預防性撤離三鶯部落、新店溪洲部落共1470人、收容290人，加上安置的18處漁港729名上岸漁工，均已在11日中午後返家、回船。

新北市所有水門及越堤道亦於11日上午9時全面開放；因潮汐暴漲淹水封閉的二重疏洪道疏洪一路、疏洪四路，也在中午潮水退去後全線開放通行；另外，12日上午7時前，紅黃線仍開放停車及停車格不收費，但紅黃線停車需在12日清晨7時前駛離。

(中國時報)

宜縣府要漁工上岸避颱 挨批外行 無風無雨 民眾爽賺颱風假

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。