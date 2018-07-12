無風無雨 民眾爽賺颱風假

桃園人賺到颱風假，中壢Sogo美食街滿滿人潮。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬、、何冠嫻／綜合報導

瑪莉亞過境，北部地區11日幾乎都無風無雨，桃竹苗地區都湧現人潮，百貨商場到處都是逛街、吃東西的人群，業者也樂賺颱風財，突破平日人數，直逼假日人潮。

新竹百貨龍頭Big City遠東巨城購物中心統計，包含館內美食街、愛買、威秀影城等都正常營業，上午11點甫開店即出現車潮，不到1小時汽、機車各3000個停車位全數停滿。營運長游欣宜表示，餐飲業績與平日比較約成長5成。

苗栗頭份尚順育樂世界的業務部副理楊明義表示，上午11點半左右，光育樂天地已有近千名遊客抵達遊玩，下午3點地下車位停滿，預估人數3000多人。

楊明義表示，下午3點現場1000多個車位已達飽和狀態，粗估有3000多人趁颱風假在此消磨時光。風雨平和的颱風假使尚順現場人數激增，已突破平日之平均人數，直逼假日人潮。

桃園市也湧現逛街人潮，中壢Sogo百貨販促部課長張鳴鳳說，因為商場舉辦活動，成功吸引客人，預估人潮較往年颱風假還多3倍。中壢大江購物中心則表示，因為桃園各百貨商場都有營業，人潮被分散，颱風假人潮不如預期，比以往還要少一點。

台茂購物中心11日人潮也爆多，據業者估計，約湧進7倍人潮，不管是影城或是美食街，都要排隊，不過能賺到1天颱風假，民眾也不是這麼在意。逛街人潮也是比平常日還要多，業績估計翻倍，業者笑開懷，即使不能放假，但看到錢潮滾滾來，也是值得，而華泰名品城也湧進大量人潮，業績翻紅。

(中國時報)

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