國中校長對調 鎮代陳情留人

嘉縣教育處教學發展科長柳敦仁（左），接受布袋鎮民代表李志榮（右）陳情書。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣國中、小校長遴選結果日前公布，其中東石鄉過溝國中校長徐文成，與六腳鄉六嘉國中校長柯志明對調，引起當地鄉親不捨與反彈，11日布袋鎮民代表李志榮，代家長向教育處轉交陳情書，盼校長續任。教育處教學發展科長柳敦仁回應，均依現行遴選辦法與校長志願序辦理，徐文成則表示「尊重人事命令」，同時感謝地方支持。

李志榮雙手各拿「陳情」手舉牌，站在縣府大門前，他透露，由於過溝國中位處東石、布袋交界，學生大多為布袋人，家長會原預計動員家長，包租遊覽車前往縣府陳情，但為避免勞師動眾，浪費社會成本，便由他一人代表。

他認為「起厝重基礎」，徐校長就任3年，期間不僅就學率年年達100％，升學率也是近來海區最佳，連續2年第1志願上榜率達15％，獲得不少學生與家長肯定及認同。

受理陳情的柳敦仁，除承諾會轉交陳情書外，也表示此為校長例行調動，徐校長與柯校長皆為1任期滿，且主動提出調動申請，於是啟動遴選，而遴選結果也都在2位校長選填的5個志願序內，強調教育處日後將加強協助2所學校，並安排聘任督學予以輔導。

徐文成得知地方強力慰留，先是感謝鄉親愛戴，接著表示「尊重人事命令」，認為接任他的柯校長亦為優秀人才。不僅布袋鎮民有所反彈，六腳鄉親也十分不捨柯志明調任，對此柯志明則說，接任新校後，將以如履薄冰的精神辦學。

(中國時報)

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