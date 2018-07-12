石門水庫進帳9千萬噸

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中國時報
／綜合報導

瑪莉亞颱風快閃台灣，桃竹地區降雨豐沛，桃園石門水庫估計可進帳9000萬噸水量，讓蓄水率從10日的42％，回升至85％。苗栗明德水庫集水區雖然降雨不多，但也進帳達170萬噸，讓水庫直逼滿水位。

石門水庫在颱風期間降下約200毫米雨量，水利署北區水資源局表示，將可為水庫帶來9000萬噸的水，將近水庫目前容量的一半。蓄水率也大幅回升。此外石門水庫也從水情稍緊的綠燈變成水情正常的藍燈。

北水局表示，今年梅雨偏少，石門水庫在6月15日時，蓄水率僅29.8％，一度讓民眾擔心限水。所幸瑪利亞颱風讓石門水庫止跌回升，也讓相關人員鬆一口氣。

颱風為苗栗地區帶來的雨量有限，不過水庫進帳頗豐達170萬噸，直逼滿水位，凌晨4至10時實施調節性洩洪，工作站表示足以因應7月中旬起的二期稻作灌溉用水。三義鯉魚潭水庫則近日達滿水位，可觀賞鋸齒堰自然溢流。

桃園市復興區也有零星道路落石、坍方，但公路總局復興工務段、復興區公所派員搶修，大多恢復通車。新竹縣五峰鄉累積雨量超過300毫米，主要道路因水淹過路面、路樹倒塌等，一度無法通行，後經搶修恢復單側通車，新竹縣副縣長楊文科等人11日上午前往會勘，也指示相關單位盡速排除，還給鄉民安全道路返家，颱風過境也造成新竹縣3000餘戶停電。

(中國時報)

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