新化歷史街區公告 老街周遭受益

台南市政府公告新化歷史街區，其中，新化老街保有1920年市區改正時的都市風貌，受到不少遊客喜愛。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南市政府文化局繼2015年公告鹽水區歷史街區、2017年公告府城歷史街區後，今年7月正式公告「新化區歷史街區」，與其他2歷史街區不同的是，特別針對新化訂定有助於提升街區風貌開放空間獎勵措施，緊扣居民生活場域、延續街區保存動機。

台南市推動歷史街區振興補助邁入第6年，過去5年核定超過百件補助案，核定補助金額約2300萬元，協助超過72處老屋整修或經營，並辦理12件歷史街區教育推廣活動，逐步促進台南市歷史街區振興。

新化區歷史街區範圍包含新化老街、大目降文化園區、街役場、楊逵紀念館等周邊地區。新化區昔為向內陸延伸的第一線城鎮，新化老街更保有1920年市區改正的都市風貌，新化區歷史街區除保存新化宗族聚落空間特徵與地方產業，並將深具歷史文化街道及具保存再生價值建築群，畫入公告範圍，緊扣居民生活。

文化局指出，新化歷史街區公告最重要意義是盤點歷史空間資產，過去多聚焦新化老街，周邊具歷史文化意義的特色空間少為人察覺，盼藉由歷史街區計畫，發揮保存再造效益，如6處歷史街區巷弄、4處宗族聚落生活與3處特色軸線，避免都市計畫道路開發，影響街區歷史紋理。

考量新化歷史街區與周邊部分區域空間紋理已不復見，因此也畫定3個層級，分別為歷史街區周邊、歷史街區範圍與歷史街區優先振興地區，以利後續振興資源明確挹注。

(中國時報)

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