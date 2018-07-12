雲林90廠商 徵才上萬人

2018年07月12日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣2018年就業博覽會14日將於雲林縣體育館登場，共90家廠商設攤徵才，釋出上萬個職缺，為滿足該縣農業、綠能及長照等產業需求，特設農務士徵才、綠能徵才、及長照聯合徵才專區。

雲林縣今年度以來已辦理4場大型徵才活動，14日再舉辦就業博覽會，邀請90家廠商聯合設攤徵才，多數是縣內的公司行號，包括義美、友達、旭硝子、豐泰、卜蜂、福懋等，期盼縣民能在地安居樂業。

縣長李進勇表示，雲林縣勞動人口自2013年的34萬8000人提升至2017年的35萬9000人，2017年雲林縣失業率3.7％，比全國平均數3.8％低，勞動參與率59.7％也高於全國的58.8％。

勞工處長張世忠表示，農務士徵才包括更新團與活化團，雲林縣農會招聘40人，日薪約1000元至1200元；綠能徵才有達德能源公司與天泰能源公司，徵求機電工程師、太陽光電系統維運工程師；縣內20多家長照機構也徵求120多名照顧服務員。

本次徵才公司雖開出職缺但未揭露薪水行情，張世忠表示，雲林縣的製造業月薪約3至4萬元，服務業約2萬5000元左右。

為促銷雲林縣優質水果，14日前100名求職者贈送開運水果鳳梨或木瓜一個或香蕉半串。

縣府也呼籲民眾搭乘公車前往會場，有101斗六市西環路線、201高鐵雲林站─雲林科技大學─斗六火車站路線可搭，只要憑一卡通、悠遊卡等電子票證，刷卡搭乘一律免費。

(中國時報)