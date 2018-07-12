國父紀念館成暫定古蹟 整修延後

2018年07月12日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

「建築詩人」王大閎設計的國父紀念館為台北重要紀念性建築，1972年興建至今卻未有文資身分，僅列冊追蹤。館方2年前展開跨域加值計畫，預計整修館內展廳、園區環境等，不過日前王大閎建築研究與保存學會將國父紀念館提報文資，全區已是暫定古蹟，不得任意更動，後續整修時程勢必受影響。

王大閎為台灣現代主義建築第一人，建築特色是在西方現代主義架構上，融合中國傳統木構造柱列、窗櫺、門扇等設計，創造無數經典之作。今年5月王大閎辭世，為避免他的建築遭拆除破壞，王大閎建築研究與保存學會提報20多棟建築，盼市府盡速指定文資身分。

文化局11日安排現勘，文資委員詹添全強調，這座建物50年來沒有沉陷、變形，地坪看不到裂縫，施工品質非常好，顯示王大閎的建築對結構系統有很大的啟發。

文化局副局長田瑋表示，早期就有聲浪質疑，中正紀念堂是國定古蹟，國父紀念館怎能沒身分？儘管文資價值需待審議而定，但現階段國父紀念館已是「暫定古蹟」，比照古蹟辦理，有任何整修工程，須提報文化局，建議館方現在就提整修計畫，縮短時程，同時回報主管單位文化部，後續工程勢必會延後。

國父紀念館館長林國章說，館方從2016年展開為期7年的跨域加值計畫，整修大會堂、展場，並進行園區鋪面、植栽等整理，各面向都已有規畫。

館方當然希望有文資身分，卻也

擔心分年整修計畫會受影響，

希望後續審議行，會盡力

配合文化局指示。

(中國時報)