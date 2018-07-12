中市敬老愛心卡預算 視需要追加

2018年07月12日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會國民黨團市議員楊正中等11日於臨時會中抨擊，台中市65歲以上人口有32萬9000人，敬老愛心卡從預算通過後，8月開始算起，所需經費高達16億4500萬元，市府只編列3億元，龍團隊欺騙長輩？台中市社會局長呂建德表示，將視使用率提升，以追加預算方式來因應。

國民黨團說，市府要擴充敬老愛心卡的功能，若便民又增加長輩福利，大家都會支持，但追加預算編列明顯不足額；108年度本預算根本沒編列，107年第1次追加預算中追加3億，莫非是玩假的？

呂建德表示，過去台中市提供長輩及身心障礙者乘車等補助的「敬老愛心卡」，發放普及率高，但因功能及使用範圍受限，加上台中市公車10公里免費政策，實際使用人數不高。

呂建德說，敬老愛心卡自7月16日起增加新功能，從可搭乘大眾運輸，擴大到可折抵全市衛生所部分負擔及掛號費用，9月起也可用折抵與市府合作的計程車乘車費，並將陸續加入診所及醫院，折抵部分負擔及掛號費，分階段開放新功能。

呂建德強調，因過去敬老愛心卡使用率不高，今年編列預算2億4000萬元，後因應功能擴充追加預算3億元，希讓卡片新功能在7月16日準時上路；明年也已編列2億8900萬元，將視試辦使用情形滾動式檢討，若使用率上升，預算將配合逐漸增加。

(中國時報)