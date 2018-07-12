救國團將收回 宜縣府不放棄

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中國時報
／宜蘭報導

救國團與宜蘭縣政府對龍潭游泳池的產權之爭進入白熱化階段，救國團將在12日收回龍潭游泳池地上物管理權不再委託四季會經營，等同終止泳池的營運，消息傳出後引起民眾譁然；對此宜蘭代理縣長陳金德表示，不管救國團有何動作，縣府該有的權力絕對不會放棄。

陳金德5月初以當初是政府出資價購，原始的土地登記所有權人是宜蘭縣等為由，要收回之後土地改登記為救國團所有的礁溪鄉龍潭游泳池土地，雙方自此展開大鬥法；如今傳出救國團以合約到期，要在12日收回泳池的地上物管理權，並不再委託四季游泳會管理。

四季游泳會常務理事、前任理事長陳炳崧表示，龍潭游泳池如果沒有四季游泳會長年經營恐怕早就荒廢，眼前的問題除了會員的權益要照顧，許多利用暑假學游泳的孩子也正在進行中，絕對不能因為救國團一封存證信函就停擺；陳炳崧還說，當初包括泳池及地上物，都是四季游泳會會員以及縣府、公所等共同出資蓋的，而非救國團自己出錢蓋的。

宜蘭縣府教育處長陳正華表示，龍潭游泳池地上物的使用執照已被縣府撤銷，縣府如今的立場就是等救國團與四季游泳會先自行處理，等產權清楚之後縣府再行接手，移交給宜蘭縣立體育場管理。至於救國團方面則因為無人接聽電話，無法得知其說法。

(中國時報)

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