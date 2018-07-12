現任基層穩固 新人來勢洶洶

2018年07月12日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市第四選區（板橋區）是首善之區，藍綠版圖勢均力敵，下屆市議員席次應選9席，但國、民2黨均推出5名參選人，加上時代力量1名、無黨籍4名共超過15人角逐，外界預測新人有2到3席空間，現任議員雖然基層穩固，但面對新人來勢洶洶，恐面臨衝擊。

3新秀實力不容小覷

國民黨提名5人中，林國春、周勝考、曾煥嘉、劉美芳都是尋求連任的老將，加上前市府副發言人葉元之，個個強棒。民進黨有何博文、王淑慧、黃俊哲3人爭取連任，加上立委吳思瑤前助理戴瑋姍、立委張宏陸前助理石一佑形成五虎將，實力也不容小覷。

在國、民2黨的新人中，被認為是朱立倫、侯友宜嫡系的葉元之，善於操作網路議題，評論民進黨新北市長參選人蘇貞昌時的炮火猛烈，深獲藍軍肯定，人氣持續高漲。

新系戴瑋姍勤跑紅白場熱情又親民，深獲選民支持；石一佑曾任2屆板橋市代、板橋區政顧問，也曾擔任立委張宏陸助理，實力也不容忽視。

無黨將瓜分藍綠票源

無黨籍部分，板橋區農會理事長廖裕德擬捲土重來，實力雄厚勢將瓜分藍營選票；出身綠營的現任市議員李婉鈺、脫黨參選的丁睿昇，深耕基層也被看好，預料將瓜分泛綠票源。

因兒子在新海橋車禍身亡而投入選戰的「鋼鐵爸」阮橋本，加上搶攻年輕族群及泛綠票源的時代力量新北市黨部板橋區主任彭盛韶，也都有不少固定支持者。這些爭相出頭的新人，也讓不少尋求連任的市議員備感壓力，及早積極備戰。

(中國時報)