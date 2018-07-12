鄭文燦放颱風假 網友按讚

2018年07月12日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 賴佑維 、 陳慶居 ／綜合報導 ／綜合報導

瑪莉亞颱風過境，桃園市宣布11日停班停課後，市長鄭文燦的臉書被網友灌爆，讚嘆聲不斷；不過，桃園市長參選人、立委陳學聖昨天則批評，放颱風假的標準是什麼？他又說，自己質疑市府放假，也許對選情更添風霜，但決策應該要依循專業和良知。新聞處長張惇涵則認為資訊清楚，陳委員不必斷章取義，颱風走了，各界不樂見為了政治還在噴口水。

陳學聖批不能只看選票

陳學聖說，10日市府宣布提早下班，11日又放沒有颱風的颱風假，當然很多人很開心，新聞處發出的通報指出，桃園的颱風假是因為「另考量颱風過境可能造成影響通行及上班上課安全，為使市民能於颱風過境後，清理颱風所造成之災損，11日桃園市停止上班、停止上課。」他說，看看桃園的「災情」，實在摸不透鄭文燦和市府幕僚對「專業考量」的責任在哪裡？質疑鄭文燦放假的邏輯，會對選情雪上加霜，但是從桃園長遠的利益來看，決策不能只看選票，更應該依循專業和良知。

相較於陳學聖的質疑，網友卻在鄭文燦臉書留下大量留言，從一開始等待放假的心情，到決定放假，讚嘆聲不斷。

「文燦，...當風雨來襲，您總是一聲下令，保護所有桃園人的安危...每逢颱風襲來，桃園人民徬徨無助，您總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』如今瑪莉亞侵襲，瘦弱無力的我們，是否也能聽見你那宛如純真佳音般的聖旨呢？」

苗稱達標準作正確決定

「哥不愧為燦哥，能體恤您的人民，瞭解民間疾苦...我相信假是您經過深思熟慮的結果....您，又再次抓住了選民的心！」

苗栗縣10日晚間延遲宣布11日全面停班停課，縣長徐耀昌強調，根據氣象局相關資料已達到標準，加上桃竹苗是同個生活圈，放颱風假是正確的決定。

(中國時報)