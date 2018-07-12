民進黨雙強黨內互打 國民黨全力應戰

2018年07月12日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

洪和炉

林保玲（鐘武達攝）

彰化縣芳苑鄉長年底選舉，目前表態參選的有本屆當選後才加入民進黨並尋求連任的洪和、4年前代表民進黨競選失利的林濟民，與國民黨提名的林保玲，呈3強鼎立態勢，但其中洪、林是從「黨外互打」變成「黨內互打」，戰況很特別 ，林保玲能否漁翁得利，地方都在關注。

洪林再戰 角色互換

芳苑鄉現任鄉長洪和炉本屆是以無黨籍參選，與民進黨提名的林濟民對決，最後只以93票些微領先險勝。洪當選後不久，帶槍投靠加入民進黨，年底篤定尋求連任。不過，林濟民也已決定捲土重來並表態「參選到底」。

民進黨縣黨部面對尋求連任的「新黨員」與在地方擁有選票實力的「老黨員」的僵持，最後是否要提名都很為難，反之，卻也必須承擔兩敗俱傷、讓國民黨得利的風險，不得不長考 。

林保玲 夫政治世家

政壇分析，洪和炉本屆以無黨籍參選與民進黨的林濟民對決，獲得的選票可說是來自藍營的支持者，為此，改以民進黨身分爭取連任，4年前的支持選票是否移動，勢必牽動選情。如果民進黨未提名，則綠營的支持者是要投洪或投林，可能也會難以抉擇。

國民黨提名的林保玲，曾任職彰化縣地方稅務局股長、二林鎮圖書館館長，也是芳苑鄉公所前主祕洪俊郎的太太，洪俊郎的家族在芳苑鄉是政治世家，擁有相當政治實力，這次代表國民黨出戰，與洪、林形成「3強鼎立」之勢，競爭激烈。

(中國時報)