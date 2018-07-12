國民黨雲縣黨部 許宇甄今掌主委

2018年07月12日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣黨部主委林文進請辭，與張榮味家族關係密切的前主委許宇甄12日將回任。許宇甄輔選過張麗善的歷任立委選舉及本屆縣長選舉，原本就是張麗善的左右手兼閨蜜，張榮味入獄後，許宇甄輔選張麗善的角色將更吃重。

整合凝聚泛藍士氣

就任4個月的林文進上月底以完成階段性任務為由請辭獲准，即盛傳曾任主委的許宇甄將回鍋，原因是許熟稔地方選舉，與黨內人士都熟悉，輔選張榮味、張麗善、張嘉郡、張鎔麒等人經驗豐富。

張榮味10日報到入監，許宇甄輔選張麗善的角色更不可或缺，12日將由國民黨副主席兼祕書長曾永權布達，期在選戰倒數4個月快速整合凝聚泛藍士氣。

許宇甄曾擔任婦聯會雲林分會總幹事、主委長達16年，與婦女團體關係密切，2015年3月接任縣黨部主委，是雲林縣政壇首位女性黨部主委，翌年總統大選國民黨敗選，新任黨主席洪秀柱上任，許宇甄請辭獲准。

雲林縣議會議長沈宗隆表示，許宇甄在雲林政壇經營20多年，十分了解基層選舉生態，而且身段柔軟，很貼近民意，她接任縣黨部主委是很恰當的人選，對國民黨選情有加分作用，他舉雙手贊成。

立即上線不需磨合

張麗善表示，許宇甄對黨務系統與人脈都熟悉，前主委林文進提出辭呈後，很多人推薦她，就是看中她輔選經驗駕輕就熟。

張麗善說，許宇甄婚後來雲林，她帶著許到處認識環境，許像她的弟媳也像閨蜜，原本就有默契，張家的選舉她幾乎無役不戰，再回任縣黨部主委可立即上線，不需磨合。

國民黨縣議會總召李明哲表示，許宇甄擔任主委時與議員溝通最緊密，與友黨議員連繫也頗受好評，非常歡迎她回任領導縣黨部。

許宇甄的另一半是現任全國漁會總幹事林啟滄，曾任前縣長張榮味機要祕書，林啟滄指出，張榮味入監服刑，為了張麗善的選情，太太許宇甄回鍋接任主委一職責無旁貸，相信可以無縫接軌、團結鄉親邁向勝選。

(中國時報)