輕軌靠邊走 高美館5大放心

高雄巿副巿長史哲（右三）11日說明輕軌二階「5大放心方案」。（曹明正攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導
高雄輕軌。（高巿府捷運局提供）

高雄輕軌二階5月轉進高美館社區後，因居民抗議停工3個月，高巿府辦理112場說明會，收集各界意見，11日以「5大放心」方案，從善如流，讓輕軌靠邊走、不再走路中間，還新增1站照顧內惟舊部落，希望1個月內重新復工。

增設一站 照顧內惟

輕軌二階在馬卡道路至美術東二路間的美術館路本來規畫在路中間，新方案將鐵軌北移，沿著美術館園區南緣人行道及停車格上、下行，中間小葉欖仁不砍，路寬14.5米，維持雙向4線道，大樓出路、臨停、救災都不受影響。

出了美術館園區後，輕軌沿著美術館路北側經過聯合醫院，道路路寬仍12米，可以雙向通行。穿越中華路後，至裕誠路為止的140米，原方案是B型路權，輕軌路線禁止車輛通行，新方案改為C型共享路權，私車也可走。

南馬卡道路部分，本來因為有輕軌中間併行，車道將改為雙向10米寬，新方案讓輕軌往西移，台鐵美術館站並與輕軌共構，原馬卡道路還是維持雙向4線、16米寬，且因為青海、九路2座陸橋拆除，視野更為開闊。

巿政沿續 大家共享

因台鐵地下化後的綠園道，北馬卡道路在美術館路至明誠路間原要廢道，但新方案將闢10米寬雙向道路，並在高美館立體停車場附近新增C21A站，讓內惟居民可就近搭乘，距離本來要到美術東二路才能搭車，縮短800米。

高雄巿副巿長史哲表示，巿政是沿續的，不會把問題留給下一任巿長，5大方案沒有新增預算，至於輕軌大順路段，將在4個月後提出工序調整及如何減少交通衝擊方案。他說，建設是大家共享，建設的衝擊也需要共同忍受。

(中國時報)

國民黨雲縣黨部 許宇甄今掌主委 行動支付 夜市攤商青睞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。