輕軌靠邊走 高美館5大放心

2018年07月12日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄輕軌。（高巿府捷運局提供）

高雄輕軌二階5月轉進高美館社區後，因居民抗議停工3個月，高巿府辦理112場說明會，收集各界意見，11日以「5大放心」方案，從善如流，讓輕軌靠邊走、不再走路中間，還新增1站照顧內惟舊部落，希望1個月內重新復工。

增設一站 照顧內惟

輕軌二階在馬卡道路至美術東二路間的美術館路本來規畫在路中間，新方案將鐵軌北移，沿著美術館園區南緣人行道及停車格上、下行，中間小葉欖仁不砍，路寬14.5米，維持雙向4線道，大樓出路、臨停、救災都不受影響。

出了美術館園區後，輕軌沿著美術館路北側經過聯合醫院，道路路寬仍12米，可以雙向通行。穿越中華路後，至裕誠路為止的140米，原方案是B型路權，輕軌路線禁止車輛通行，新方案改為C型共享路權，私車也可走。

南馬卡道路部分，本來因為有輕軌中間併行，車道將改為雙向10米寬，新方案讓輕軌往西移，台鐵美術館站並與輕軌共構，原馬卡道路還是維持雙向4線、16米寬，且因為青海、九路2座陸橋拆除，視野更為開闊。

巿政沿續 大家共享

因台鐵地下化後的綠園道，北馬卡道路在美術館路至明誠路間原要廢道，但新方案將闢10米寬雙向道路，並在高美館立體停車場附近新增C21A站，讓內惟居民可就近搭乘，距離本來要到美術東二路才能搭車，縮短800米。

高雄巿副巿長史哲表示，巿政是沿續的，不會把問題留給下一任巿長，5大方案沒有新增預算，至於輕軌大順路段，將在4個月後提出工序調整及如何減少交通衝擊方案。他說，建設是大家共享，建設的衝擊也需要共同忍受。

(中國時報)