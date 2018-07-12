歡樂一夏 SBL球星跨海陪你玩

清涼有勁熱舞為「2018金酒籃球夏令營」揭開熱鬧序幕。（李金生攝）

友善列印
中國時報
／金門報導

籃球是金門的「縣球」，金酒公司將於7月30日至8月3日舉辦金酒籃球隊學校推廣活動與「金酒歡樂籃球夏令營」，邀請SBL金酒籃球隊跨海指導，繼續扎根地區學子籃球運動。

金酒指出，金門在軍管時期的軍民籃球大賽，高水準戰況至今仍為老一輩球迷津津樂道，近年年輕好手輩出，包括李伯倫、許智超、楊哲宜、陳靖寰、張容軒、羅鈺群、陳鑫堯等名將，相繼在籃壇寫下發光發熱的紀錄，至今也仍有多人馳騁SBL球場。

縣府祕書長林德恭和金酒董事長呂瑞泰在新聞發布會中，強調為繼續扎根地區學子籃球運動，今年暑假再規畫於7月30日到8月3日，同步展開學校籃球推廣活動與籃球歡樂夏令營。

其中，金酒籃球隊學校推廣活動由地區學校推薦球員報名參加，在金門農工、金城國中和烈嶼國中籃球場同步開課教學。

另於金門縣立體育館辦理為期5天，分成國小組、國中組與高中大專組共200人的金酒籃球夏令營。活動採網路報名方式，邀請SBL金酒籃球隊教練與球員指導學員籃球技巧，期待為促進基層籃球盡一分力量，也發掘在地優秀籃球人才。

相關活動資訊詳見金酒公司官網：http://www.kkl.com.tw/tc/home.aspx。諮詢專線082-352307。

飲酒過量有害健康

(中國時報)

行動支付 夜市攤商青睞 颱風過後航班量大 通關順暢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。