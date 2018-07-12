文創園區轉型 駐地藝術家徬徨

2018年07月12日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中文創園區將轉型為「文化資產園區」，引發各界聲浪不斷。日前更傳出文資局將收回提供給文創業者使用的部分房舍，讓在園區內落腳的業者人心惶惶。文化部文資局舉辦說明會，強調將維持原狀，但業者及地方民代對文創園區的未來仍憂心忡忡。

由舊酒廠改建的台中文創園區被視為南區一大特色景點，為幫助文創者成長，文資局提供R07、R08及R12三棟建築物讓業者進駐，但其中近20家業者合約將於7月底到期，文資局將回收其中兩棟建築，只留下R12繼續供文創者使用。

一位不願具名的業者無奈說，為提振文創園區人氣，許多業者近幾年努力經營，好不容易打出些許知名度，現在文資局確定將園區更名為「文化資產園區」，擔心過去的努力將成空，且主管單位對未來營運方向仍不確定，也讓業者憂心。

市議員鄭功進指出，許多文創業者在園區內落腳生根，卻有近20家因合約將到期、可能被迫搬離，相當可惜。建議文資局在轉型相關配套措施未明確前，應先強化地方連結性，也提供業者緩衝期，否則恐將造成地方、中央雙輸局面。

文資局表示，台中文創園區正進行轉型前置計畫，明年重整園區場域，未來將以文資為體、文創為用的發展模式經營，至於現有進駐的文創業者部分，園區每年都會進行考核，未來也會提供1916文創工坊讓業者繼續營運。

(中國時報)