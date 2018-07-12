扯!玉里大橋 20年沒重鋪

2018年07月12日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

橫跨秀姑巒溪的「玉里大橋」為通往花蓮、台東交通要道，但卻年久失修，路面坑疤顛簸，引來鄉民在臉書「花蓮同鄉會」怒批，「有20年沒重鋪了吧！」、「每次經過好像在開越野車」，對於長時間未重新鋪路，就連新上任的公路總局玉里工務段長陳鶴仁也一頭霧水。

花蓮玉里大橋10多年前，曾發生女大學生自殺悲劇，玉里鎮公所將橋身漆成「彩虹橋」紀念，近年更成為知名地標，吸引不少同志慕名朝聖，不過橋面自1977年完工後，路面還是當年鋪路技術的水泥混凝土舖面，民眾形容路況就像以前準備進入高速公路收費站前，不斷顛簸震動。

家住台東的鄭易哲抱怨，每個禮拜至少兩次到花蓮探望外婆，途中必需經過坑坑疤疤的玉里大橋，不解為何多年不重舖柏油，不但騎士很可能摔車，對車子輪胎也是種傷害。有民眾也留言「每次開那條橋之前都要先深呼吸在衝過去」、「說真的腳踏車步道都來的好走」。

玉里鎮長龔文俊日前也拜會新任玉里工務段長陳鶴仁，請求協助改善玉里大橋顛簸路況，憂心橋面問題若未改善，對當地觀光產業、用路行人都會造成影響。對於該橋過去為何長期未重新鋪路，陳鶴仁坦言「並不清楚」，不過工務段已爭取到650萬經費進行路面改善。

陳鶴仁指出，水泥路面平順感較差，同時較難整修，9月動工的改善工程將採取瀝青鋪面，橋梁伸縮縫問題將用鋼板覆蓋，同時北上段也重新鋪設新柏油，護欄部分用水刀清洗，重新粉刷新漆，預計11月完工後可提升民眾行車舒適性。

(中國時報)