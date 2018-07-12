十三行參與式預算 邀學童票選提案

2018年07月12日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

小學生也可參加參與式預算！新北市立十三行博物館日前舉辦參與式預算「周三八里日─兒童翻轉學習」提案說明會，集結民眾提出的手作飲食體驗、醃漬農作物、創意小物DIY、環境生態導覽等8件提案，首度邀請小學學童參與投票，預計13日選出在地人心目中最愛提案。

十三行博物館去年3月推出「周三八里日」，邀請八里區民眾周三入館，享用當地柚子茶與紅利集點等限定VIP 服務，除了行銷八里特色農產，也藉由活動鼓勵八里居民分享、關心社區事務，深具社區營造精神。

十三行表示，今年首度辦理參與式預算，邀請八里在地居民、學校教師們熱烈響應，用行動表現對家鄉的熱情與關懷，最後收集提案內容包含結合八里當地農產品的手作飲食體驗、醃漬農作物、柚子竹筍創意小物DIY以及推廣社區環境生態的水岸潮夕間帶導覽等8件，多元有趣。

參與式預算於7月6日至13日舉辦投票，十三行表示，提案內容屬於孩子的教育活動，因此首度開放國小一年級以上學童參與投票，選出自己喜愛的活動，未來每周三入館體驗學校課程以外的學習。

「周三八里日－兒童翻轉學習」參與式預算現正於十三行博物館服務台及八里區公所辦理提案票選，預計至13日下午5時截止，凡設籍在八里區小學一年級以上的學童及居民皆可憑身分證、戶籍影本、居住證明等證件參加投票，還可獲精美小禮物。

十三行表示，票選結果將於18日在官網公布，歡迎八民眾一起參與公民活動，更多活動資訊請至十三行官網＜http://www.sshm.ntpc.gov.tw/＞查詢。

(中國時報)