十三行參與式預算 邀學童票選提案

新北市立十三行博物館舉辦「周三八里日-兒童翻轉學習」參與式預算，首度邀請小學一年級以上學童參與投票，預計13日選出在地人心目中最愛提案。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

小學生也可參加參與式預算！新北市立十三行博物館日前舉辦參與式預算「周三八里日─兒童翻轉學習」提案說明會，集結民眾提出的手作飲食體驗、醃漬農作物、創意小物DIY、環境生態導覽等8件提案，首度邀請小學學童參與投票，預計13日選出在地人心目中最愛提案。

十三行博物館去年3月推出「周三八里日」，邀請八里區民眾周三入館，享用當地柚子茶與紅利集點等限定VIP 服務，除了行銷八里特色農產，也藉由活動鼓勵八里居民分享、關心社區事務，深具社區營造精神。

十三行表示，今年首度辦理參與式預算，邀請八里在地居民、學校教師們熱烈響應，用行動表現對家鄉的熱情與關懷，最後收集提案內容包含結合八里當地農產品的手作飲食體驗、醃漬農作物、柚子竹筍創意小物DIY以及推廣社區環境生態的水岸潮夕間帶導覽等8件，多元有趣。

參與式預算於7月6日至13日舉辦投票，十三行表示，提案內容屬於孩子的教育活動，因此首度開放國小一年級以上學童參與投票，選出自己喜愛的活動，未來每周三入館體驗學校課程以外的學習。

「周三八里日－兒童翻轉學習」參與式預算現正於十三行博物館服務台及八里區公所辦理提案票選，預計至13日下午5時截止，凡設籍在八里區小學一年級以上的學童及居民皆可憑身分證、戶籍影本、居住證明等證件參加投票，還可獲精美小禮物。

十三行表示，票選結果將於18日在官網公布，歡迎八民眾一起參與公民活動，更多活動資訊請至十三行官網＜http://www.sshm.ntpc.gov.tw/＞查詢。

(中國時報)

扯！玉里大橋 20年沒重鋪 首任局長 謝呂泉 回鍋掌桃園消防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。