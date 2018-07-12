86校夏日樂學 暑期不留白

2018年07月12日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

漫長2個月暑假，「樂學」學習不輟！暑假常成為弱勢學生學習倒退空窗期，為豐富孩子們的暑假，台南市國中小86校、107班申請教育部「夏日樂學計畫」，校數居全國之冠，透過結合文化藝術、自然科學等內涵，學習變精采。

放暑假並不意味著學習打烊，台南市國中小近年踴躍申請夏日樂學計畫，以活動、沉浸式教學方法，刺激孩子們學習成效，讓暑假過得更充實，回響熱烈。

仁德文賢國中就結合環境教育，以「傳藝母語話仁文，有機環保樂鄉土」為主題，結合傳統藝術、母語教學與社區，讓學生藉由學習母語認識地方、進而愛護鄉土。

官田區嘉南國小以「嘉南2018FUN暑假遊大圳、巡埤塘、親生態、玩創藝」為主題，規畫多元文化課程，孩子們也以日語、英語、國語、閩客語做單元設計，融合語言教學、唱謠、桌遊及戲劇表演；校本特色課程更結合六甲官田區埤塘生態及烏山頭水庫「水道」巡禮，極富特色。

後壁區菁寮國小「菁寮小3通」分為3大主題，例如從生活事件出發，結合物理、化學、刑事鑑定分析，學生化身偵探辦案；另一主題則從程式設計入門學習，配合學校生態教學、農事校本課程及arduino晶片設計，掌握資料蒐集與變因控制，是平日課本學不到的知識。

參與學校表示，以往暑假過後，都會發現學生出現學習脫鉤情形，光是收心就需要很長時間，「夏日樂學」將課堂學習延伸到教室外，與社區進行文化交流、踏查，維持學習不打烊，也讓學習變得更有意義，受到學生 好評。

(中國時報)