新興路拓寬 拚蘇花改通車前完工

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中國時報
／花蓮報導

花蓮市「新興路景觀改善及興闢工程」由內政部營建署主辦，投入1億6000多萬元經費，預計將主支線拓寬為25米寬道路，強化銜接尚志路與台9線間東西向聯絡道路，今年4月動工後，較進度超前8％，力拚配合2020年初蘇花改全線通車前完工。

因應蘇花改通車引入龐大車潮，計畫在美崙山旁的新興路進行拓寬工程，主線總長996公尺，北起尚志路口南至瑞美路口，支線全長488公尺將從東西向自花蓮看守所連接中興路，銜接府前路與台九線，道路也將從現行僅6米寬道路拓寬為25米。

其中支線道將經過花蓮高工及國軍花防部聯勤二支部的部分土地，花蓮高工已在去年自行拆除圍牆，除軍事機敏位置未來將設高牆，聯勤二支部則因有座營舍需拆除，經雙方協調後，將由花蓮市公所代拆、代建，加速完成道路拓寬工程。

工地主任簡宗仁說，目前施工進度為9.44％，比原定進度超前8.02％，施工位置除已完成圍籬，還包括臨時水溝施作及兩處臨時沉砂池，可讓施工所產生的逕流，透過排水溝收集後，經滯洪及沉砂，讓水流入既有排水系統，而不會造成環境污染與堵塞。

花蓮市長魏嘉賢說，主支線交會處採T型路口，讓管理與穿越單純化，降低交通事故，還會依地勢進行高低車道路面，期盼工程能2020年初如期如質完工，強化銜接尚志路與台九線間的東西向聯外道路網。

(中國時報)

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