車站停車費喊漲 機車族怒批搶錢

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中國時報
／新北報導

繼樹林火車站南端機車停車場收費飆漲引發民怨，鶯歌火車站建國路端的機車停車場也調漲費率，引發民眾抨擊「搶錢」，民代則認為停車費用已經超過比例原則，呼籲市府應介入處理，消除「台北來回車資比停車費便宜」的怪象。

由於鳳鳴、三峽及鶯歌地區不少民眾，都選擇騎乘機車到鶯歌火車站轉乘火車，火車站周邊雖設有數個汽機車停車場，但僧多粥少違規停車問題嚴重，直到三鶯二橋通車後違規拖吊執行速率提升，火車站周邊的停車場意外變得奇貨可居。

繼月前樹林火車站南端機車停車場大漲費率後，日前鶯歌火車站建國路側的某停車場，也比照樹林火車站南端停車場收費標準，將原本每次25元的費率調漲為平日35元、假日45元，讓民眾大喊吃不消。

部分民眾也質疑，以前該停車場雇用阿婆收費，但每次只要20元，如今全部使用機器化收費，少了人力人本，但費率卻反而飆漲，實在不合理。

市議員蘇有仁獲悉後表示，機車停一次就收45元，實在和鶯歌當地物價水準差距太大，他一定會立刻邀集交通局等相關單位辦理會勘，為民眾爭取權益；市議員陳世榮也對樹林車站南端停車場費率漲價，相當不滿地說，從樹林到台北的火車票價才18元，「來回車資都比停車費便宜」。

交通局停管科代理科長吳政諺表示，樹林、鶯歌這兩處機車停車場疑似都是使用台鐵土地、且與台鐵簽約，才會在改約後調漲價格，由於樹林南側停車場未經過申請，交通局已經裁罰，將要求台鐵修改合約，保障民眾轉乘停車的權益。

(中國時報)

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