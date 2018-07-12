偷埋廢棄物省3.5億元 千興董座收押

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中國時報
／台南報導

國內不銹鋼冷軋板材供應大廠千興鋼鐵，涉嫌違反廢棄物清理法將有害事業廢棄物回填到公司廠區土地下，經開挖調查後，初估掩埋重量約1萬3600公噸，可節省清除處理費高達3.5億元。檢方除將千興董事長葉碩堂、前副廠長孫世國聲押獲准外，前任董事長葉雅倫等5人也分別以5萬至25萬元具保。

台南地檢署檢察官彭盛智於去年8月間接獲檢舉情資，指千興公司涉嫌將事業所產生的廢棄物，回填到公司廠區土地下，違反廢棄物清理法。檢方即指揮保七總隊會同環保署南區督察大隊，於2017年9、10月間前往千興廠區稽查，認定有將事業所產出的汙泥、集塵灰等事業廢棄物，掩埋於廠區後方空地，經採集樣品化驗，發現所含重金屬總鉻、六價鉻濃度均超過標準值，屬有害事業廢棄物。

檢方與保警、環保人員組成專案小組積極偵辦後，今年7月9日指揮司法警察前往千興廠區等3處所執行搜索，並開挖廠區南側空地、後方三角土地、退火爐下凹區等8處土地掩埋的事業廢棄物，發現千興將事業廢棄物就地掩埋於廠區內，初步計算掩埋重量約1萬3600公噸，估算可節省清除處理費用約3.5億元。檢方也針對該公司不動產土地2筆、建物3筆等約2億元資產，向法院聲請保全扣押獲准。

檢方訊問後，認定千興現任負責人68歲葉碩堂及前副廠長52歲孫世國犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，經向台南地院聲押獲准；前負責人46歲葉雅倫具保25萬元，謝姓前副廠長具保15萬元，4名前環保專責人員分別具保5萬元到10萬元不等。檢方還將擴大追查有無其他共犯及實際違法掩埋或清運事業廢棄物種類及數量，以釐清犯罪事實。

(中國時報)

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