柯文哲LINE神回覆 議員批不雅

2018年07月12日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

有民眾在台北市長柯文哲LINE＠提問，「會不會恢復重陽敬老金？」竟得到回覆「世間榮華富貴，不過就是一坨大便。」柯文哲甚至稱讚LINE聊天機器人聰明。北市議員葉林傳痛批，雖然是由機器人發言，但觀感上會與市府形象連結，非常不妥，他要求市府立即改善；市府回應，機器人回復系統，不需刻意解讀。

柯文哲為年底選舉，推出全新LINE專屬帳號，不到一個月就有超過17萬人加好友，LINE裡頭發送的內容，除了宣傳一些市府施政、活動外，最多的是每天道早、午安，早上還會有「長輩圖」向LINE友打招呼，最近還搭上足球風潮預告賽事。不過，LINE專屬帳號上線後爭議不斷，不但被質疑是利用市府資源來宣傳個人選舉，甚至發生多起失言，有人實測問「離婚」，聊天機器人神回「Just Do it！」還有人詢問「要不要恢復重陽敬老金」，機器人竟回答「榮華富貴不過是一坨大便。」

葉林傳說，機器人回答好像在諷刺老人家，更令人傻眼的是，柯文哲還笑稱AI會愈來愈聰明，這軟體回答會愈來愈像本人，默認意味濃厚。

他抨擊，敬老金是全市長者關切的重要議題，卻出現不雅字眼非常不適當，市長發言無論是本人或機器人，觀感上都會與市府形象連結，本該謹慎卻用不雅字眼傷害長者，要求市府立即改善。

對此，台北市政府發言人劉奕霆回應，目前LINE@是由外部團隊經營，市長並無直接管理，另外，此程式是機器人回覆系統，不需刻意解讀。

(中國時報)