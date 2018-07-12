美中貿易戰重塑全球秩序

2018年07月12日 04:11 中國時報 杜英宗

今年，不少國際聞人為文著書懷舊，說1968年的許多事情改變了之後的50年。法國的學運、「五月革命」畫下了分水嶺，當時的左派領袖密特朗後來變成了法國總統，左右法國與歐洲政壇約30年。在美國，第一架波音747噴氣式客機正式出廠、麥當勞的大麥克誕生、金恩博士跟甘迺迪遇刺、展現叛逆思想的電影《畢業生》獲獎，這也是越戰中美國的反戰潮與學運最激烈的一年。諸多事件相互衝擊，撕裂當時的許多共同價值，走向其後50年的意識形態分裂與多元發展。

50年後的今年，又有新的畫時代事件發生。川普揭開貿易戰，也將是改變未來數十年、重建全球秩序的關鍵分水嶺。首先，這不是川普一個人的戰爭。雖然這看起來是川普掀起、靠著自己推波助瀾的言論打響、觸犯眾怒的聲浪，但當代、後代的各國子孫都將深受時代巨潮的影響。因為川普說得很清楚，「全球揩油、占美國便宜的時代結束了！」從美國的觀點看來，這是一場長期的經濟、貿易改革。

上個世紀末，在對中國進行WTO談判時，各國體諒當時的中國國情，讓她用比較優惠的條件「入世」，也期待將中國納入國際貿易體系時能夠協助她的經濟發展與自由化，最終推動民主發展。但是自2001年中國加入WTO以來，在已開發國家的眼裡，中國政經開放的腳步走得緩慢，尤其中國在智財權、對待外商的諸多做法，讓這些國家懷疑中國跟自由經濟背道而馳，擔心全球對中國的禮遇只是間接更鞏固共產政權。

其中尤以美國感受最深刻。全球第一大經濟體美國向最惠國待遇徵收的平均關稅大概只有3%多一點；但是第二大經濟體中國對各國徵收的最惠國關稅高達10%。在其他先進或新興工業國家，這個數字則多在4%～6%間。當美國要針對貿易結構失衡改革時，第一個對象自然是中國，並且也要同時對其他國家開鍘。

既是結構性的改革，也就不會只是一時的吵鬧就會落幕，正如二次戰後日本的經濟成長，在1980年代前後10～20年的時間，日本的經濟、外交官員與美國進行了內容廣泛、馬拉松式的談判。讓日圓升值的《廣場協議》只是單一事件的時間點，但是前後的談判與影響深遠，連日本之後「失落的20年」這筆帳都被算在這件事頭上。由此也不難想像，中美貿易戰不是只有關稅和貿易金額的討價還價。

但我從中間看到的機會是中國的自省。中國官員自陳，中國在崛起的過程中忽略了鄰近國家以及往來夥伴的感受。事實上，在國際經濟分工合作的體系中，中國除了當出口大國，也要體認，必須也是進口大國。更重要的是，若能成為工業加工的進口大國，加上龐大的中國市場，就有機會成為制定全球產品規格與標準的強國。這將使中國的經濟影響力進一步升級，也將帶動中國的產業轉型。

好消息是，中國幾個部會提出四大策略，強調從改善進口結構帶動生產與消費升級，也願意降低部分進口稅率，以及改善貿易自由、便利的措施，促進對外貿易平衡，甚至要辦進口博覽會。

另外，不少中國的企業家也參與跟美國的談判，讓解方更務實。尤其近幾年中國要求外商技術移轉，中外合資企業高度仰賴外資的技術，在這一波風暴中，更從半導體技術落後、中興電訊事件暴露出中國產業升級的需要。中國企業也應該覺悟，過去靠著中國人海（人工與消費者）就足以快速發展的模式，忽略了對原創性技術、創新與智慧財產權的投資，終究無法獨領風騷。

這些貿易戰背後的思潮與改革動力將重塑全球的政經秩序，影響所有世人。我們不但不能隔岸觀火，更要宏觀地探詢這些潮流對國家、企業與個人的影響，隨時隨地與時俱進，適應新環境，了解市場競爭與客戶的變化。

《紐約時報》有2張照片令我莞爾又充滿無盡想像。2張照片都是中國與西方在會議桌各據一方，下圖是1901年中方使節身著滿清官服，垂垂老矣、長辮蓄鬍，以戰敗之姿與穿著西服的洋人簽訂《辛丑條約》；上圖則是當今，談判桌雙方的中西官員都穿著西裝，以實力進行商業談判，而且中方的代表還比洋人更年輕。橫跨超過百年的場景，情境已大不同。

100多年前，中方以義和團回應列強，今天中方以反思和結構改革面對全球浪潮，也許這次的貿易戰是中國的一個轉折點，能從大國變成強國，更重塑全球秩序！（作者為資深企業經理人）

(中國時報)