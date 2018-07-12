補貼年金 兩岸民心拔河

2018年07月12日 04:11 中國時報 黃奎博

國內有學者透露，大陸智庫提出構想，研究如何補助台灣軍公教人員因年金改革損失的金額，初步估算1年約花100億台幣，引起不少討論和回響。

中共十九大之後，大陸中央及地方逐漸以各種片面施行的「惠台」措施，希望能發揮對台的磁吸效應。推動惠台措施當然是在做統戰工作，目的是逐步推動國家統一。但不可否認的，如果不是大陸方面對台灣民眾仍存有「兩岸一家親」的認知，惠台措施恐怕不會推得如火如荼。

由大陸補貼台灣軍公教人員被砍的年金，這構想初步聽來不甚可行，因為在計算和發放上就有極高的困難度。但如果這樣的想法還有大陸智庫願意進行評估，大陸官方也沒有馬上否認，甚至也有人覺得大陸「行有餘力」，那就值得深究了。

這種構想雖是好意，但倘若因為如此讓大陸的「土豪」形象更深植台灣人心，恐怕反而壞了統一大計。這不是大陸智庫人士對大陸未來的發展勢頭非常有自信，就是認為大陸可以用錢打動台灣人心，或是收買人心。

不過，台灣內部的統獨糾葛並非單以金錢就能解決，其中獨派意識形態因民進黨二次執政而抬頭，年輕世代對「中國」在情感上的疏離，而「中華民國無用論」在大陸增加對台施壓後，更是甚囂塵上。這些大多不是用錢能解決的，反而需要更細膩的操作，才能緩解兩岸緊張。

很弔詭的是，當前兩岸關係惡化，台灣人民與企業卻仍可在雙邊獲利。北京當局很明顯地跳過台灣藍綠政治勢力，直接對台灣民眾進行利多大放送。這次的軍公教年金補貼提議也是在同樣的思維脈絡下出現的。面對大陸智庫的這項構想，蔡英文政府應該捫心自問，孰以致之。

行政院只會說大陸也面臨退伍軍人爭取退休俸的龐大問題，智庫還釋出這樣的訊息是否符合實際，「還要再了解」。陸委會批這種單方面對台讓利是「以利益換取政治認同」。民進黨籍立委則稱此舉在「吃台灣豆腐，利用這個機會挑撥台灣內部不滿」。

蔡政府怎麼不想想，為什麼年金改革會讓陸方智庫有「見縫插針」的機會？如果年改沒有羞辱軍公教、挑撥社會對立，怎會引發軍公教人員的不滿？而且年改之後，蔡政府也沒有推出配套措施幫助可能生活會馬上遭遇困難的軍公教人員，負責年改的政務委員林萬億只會說「金錢是身外之物，不要再計較它」這種風涼話。相較之下，陸方要補貼台灣軍公教人員的想法，就算可行性低，無法真正成為「惠台措施」，但至少表達了關懷和善意。

大陸智庫的這項構想也提供一種思考的角度，金錢或經濟槓桿究竟能在未來的兩岸關係中產生多少作用？（作者為國立政治大學外交系副教授）

(中國時報)