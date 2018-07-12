美國大法官不看總統臉色

2018年07月12日 04:11 中國時報 劉屏

美國總統川普提名卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出任聯邦最高法院大法官，等待參議院審議定案。川普這回出了高招，不但人選經過深思熟慮，挑選的過程、揭曉的時間也都極具戲劇性，而卡瓦諾接受提名時的談話，深值中華民國某些大法官思索。

從現任大法官安東尼‧甘迺迪宣布準備退休開始，「誰是繼任人」就成了美國政治大戲連續劇。

川普自己從未鬆口，但媒體和政治人物一直有各種推斷，尤其是民主黨深怕新人會推翻某些判例，會改變美國的政治光譜和社會趨勢，於是不時對可能的人選打冷槍。

兩個星期下來，川普把美國人吊足了胃口，然後選在周一晚上9時的黃金時段透過全國電視轉播宣布人選，做法有點兒奧斯卡頒獎典禮的味道。

美國大法官是終身制。總統做4年、8年，可是總統挑選的大法官卻可以讓總統的理念延續數十年於不墜，最久的一位做了36年半，歷經7任總統。美國在立國之初就訂定制度，大法官除非遭到彈劾，否則做到自己不想幹為止。開國先賢這麼規定是為了讓大法官可以真正地獨立行使職權，不看風向，不受政治干擾，不必為了爭取連任而向總統低頭，不必為了權位而向當朝屈膝。

正是基於「獨立」這個理念，美國有些大法官避免接觸新聞評論，不管是廣播電視的訪談節目或報紙雜誌的社論、專欄，不聽、不讀、不看，以維持獨立思考、判斷。這回川普在宣布提名卡瓦諾時說，大法官的職責「不是其個人的政治觀點，而是把這些觀點放在一邊，按照法律與憲法的規定執行職務」；卡瓦諾在講話時也說，大法官要「努力保護憲法與美國的法治」。

聽到卡瓦諾這麼說，不妨回頭看看台灣。

《不當黨產條例》造成重大爭議，監察院聲請釋憲（後來台北高等行政法院也聲請釋憲），可是等了1年多，等到的是大法官要先開說明會，討論監察院有無資格提出此一釋憲案，難怪議者謂大法官藉故推託，任由黨產會囂張跋扈，是十足的政治考量。

《前瞻條例》也是一例。大法官挖空心思，居然拿「聲請成員之一的高金素梅並未參與立法院表決，不符連署資格」為藉口，議決不受理釋憲。難怪高金委員批評「多數的大法官們果然沒有辜負蔡總統的提名任命，秉持執政者的意志，任意玩弄憲法。」

卡瓦諾也說，大法官的職責「在於獨立的解釋法律而不是制定法律，解釋的是寫就的法律與憲法」。蔡總統提名的大法官之中，有人說兩岸是「特殊國與國關係」云云，然而《中華民國憲法增修條文》明明寫的是「因應國家統一前之需要…中華民國自由地區…」等 ，這其中哪裡是把對岸當作另外一國？這樣的大法官在處理爭議時，依據的是憲法？還是自己的政治信仰？抑或是提他名之人的政治信仰？（作者為資深媒體人）

(中國時報)