2018年07月12日 04:11 中國時報 毛嘉慶

颱風來襲，除了考驗人類對抗天災的能力，也考驗著台灣政治人物的良知，特別是在選舉年。政府之所以備有颱風災防假，還進一步授權各縣市政府決定，乃是著眼於因地制宜的靈活應變，各地老百姓的身家安全是否需要預先布置以減少衝擊、生活便利性在颱風走後是否有待恢復，也因暴風圈大小各有不同考量。放颱風假並不是為了讓大家出門衝浪、唱KTV；不需要放颱風假，也應該是謝天謝地並未釀災，怎麼會是讚嘆市長神預測？

此次瑪莉亞颱風北北基放假不同調，基隆市長林右昌與台北市長柯文哲10日晚間宣布不放假、新北市長朱立倫決定放假，引來網路正反論戰。彷彿不可預測的天災，竟可以像比利時、法國足球賽一樣地買彩票分輸贏。試問，暴風圈11日下午才解除陸上警報，哪位神人真可以在10日晚間10點前就打包票，凌晨到中午之間絕對不會有風雨甚至是災情？

再講得細一點，就算氣象局能及時在半夜測知暴風中心在半夜北偏20公里，市民生活作息及政府防災單位的準備恐怕也不能同步反應調度吧！況且我們面臨的是無法100%預測的天災，以「料敵從寬，禦敵從嚴」的角度分析，已明知1天中有超過12小時要待在暴風圈中，讓百姓可以待在家中不出門碰運氣，才是理性又不冒險的做法。除非，地方首長自視過高、以為自己是神，才會拿市民安危當賭注。

在台灣，就像你我所知所聞，政治神棍何止一端。他們在施政上的胡言亂語暫且放一邊，在面對天災時，若渾然忘卻百姓安危，毫不放過博取虛名的機會，則絕對是政治缺德。

台北市前一天因為下午4點統一下班放學，同一時間湧出的人潮，導致大眾運輸及各聯絡道路塞爆，柯市長被罵不知民間疾苦，他的反應卻是「從錯誤中學習」，橫豎「一皮天下無難事」。暴風圈觸陸後，即便當晚台鐵已經宣布新竹至基隆班次暫停，新北市也已宣布停班停課，柯、林兩位市長卻堅持不讓民眾放假在家躲颱風，其實已經顯現出他們的剛愎自用。如果有風雨還必須上班上課，除了繼續看柯文哲搔頭裝傻，還能指望他負起什麼實際責任？

網路出現留言恭維「神預測」後，柯文哲笑著對媒體說他尊重專業。然而同一片天空下，離暴風圈稍遠的桃園市、宜蘭縣、新竹市，綠營的地方首長選擇不讓百姓出門冒險，其考量難道是因為不尊重專業？柯市長太精明了，因為無論是否有風雨、是否造成災損，他都可以說是尊重專業，只不過結果會有些差別：「預測準，光環在他；預測不準，有人要走路負責。」而且，若有人要走路，那人絕不會是他，而是他口中所尊重的專業。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)