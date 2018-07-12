貿易戰是中美意識形態的磨合

2018年07月12日 04:11 中國時報 主筆室

中美貿易戰終於還是爆發了，美國於7月6日對第1批中國商品加徵25%進口關稅，中方反制措施隨即啟動，4天後美國貿易代表署宣布要對中國高達2000億美元的商品課徵10%關稅，以回應中國對美國產品的關稅報復行為。其實，中方在貿易戰啟動前，已盡最大努力避免摩擦，如今走到這一步，顯非北京所願。

第一階段貿易戰所涵蓋的金額約為中美貿易的1%，對大陸經濟影響有限，然而一葉知秋。近年來美國不分黨派執政，對中國的敵對氣氛逐漸升高。從認定中國是戰略競爭者開始，設立針對中國的TPP，到不承認WTO自動賦予中國的市場經濟地位，對「中國製造2025」的中興懲罰案，到啟動最大規模的貿易戰，甚至不時攪和著「台灣牌」，因此更值得深究的是美國真正意圖是什麼？

如果美國的目的是要消除因中國「不公平貿易」所產生的巨額貿易赤字，導致大量的企業倒閉和失業，則中美貿易糾紛仍是聚焦在利益分配的操作層面，情況仍是可控的，中美需要經過一段談判與議價的博弈過程，針鋒相對、以戰止戰雖不可避免，但應該可以在守住底線的情況下，相互妥協，完成利益的再分配。

如果美國以經濟民族主義者或意識形態的角度，視中國的崛起是對既有美國主導秩序的挑戰，認為美國經濟所面臨的問題，是中國以「不符合全球經濟規範與規則」的「經濟侵略行為」所造成的，則美國心態上已將崛起的中國視為需要分出勝負的敵手。6月白宮貿易和製造業政策辦公室發布了一份「中國經濟侵略行為」的指控報告，包括保護國內市場免於進口的競爭、在海外市場拓展份額、在全球拓展和控制核心自然資源、主導傳統製造業、從其他國家包括美國獲取關鍵技術和知識產權等，這其實是常見的傳統東亞經濟發展模式。從川普的民意支持度屢創新高，可看出貿易戰在美國是有廣泛民意基礎的。

中國回應美國的貿易戰，似乎認為這場貿易戰的本質是利益再分配的議價過程，相互恫嚇，保證相互毀滅等手段是必須的，但中國實力雄厚，可游刃有餘。不過，大陸不能低估這場貿易衝突不只是利益的衝突，更是意識形態上的「經濟發展模式」衝突，是「修昔底德陷阱」的經濟版。

《紐約時報》3月分就指出，中美競爭的根源是自由民主市場經濟的「美國模式」與國家主導的資本主義的「中國模式」之間的重要鬥爭；英國BBC則稱美國貿易大棒對準的是中國軍工複合體。可見目前的中美糾紛，除了表面上的貿易摩擦之外，還有更深層的意識形態原因。這也是中興、華為等大陸企業常被認為是「中國軍工複合體」，甚至因為華為未上市、股權卻由全體員工所共有，而常被譏諷為「華為人民公社」。這也是中興、華為在美、澳等市場屢屢因為莫須有的「國家安全」、「不透明」等因素而遭到敵視的根本原因。

中美合作具有廣泛的共同利益前景。台灣採自由民主市場經濟的美國模式，但台灣人作為中華民族的一分子，也廣泛參與中國崛起的發展過程，並互蒙其利，應樂見中美經濟關係和平發展。

在此基礎上，大陸大可以推動二次改革開放的積極態度應對，避免美方冒失的行為對自由貿易、經濟全球化造成更嚴重的破壞。自從中國加入WTO之後，一直是這個體系的主要受益者，自應以更彈性的角度因應挑戰，避免與擁有高民意基礎的川普針鋒相對。美國因開放而成為世界第一強國，中國也因改革開放而欣欣向榮。中國近來已在不同場合多次誓言開放決心，大力度開放政策近期亦密集落地，既是示弱後退，也是順勢向前深化開放。

其次，要加快融入國際主流的經貿秩序。除了深化改革、擴大開放，還要保護企業家精神，強化產權保護，為世界各國在華企業創造良好營商環境。如此，即使美國企業不來，他國企業也會取而代之，以實際行動捍衛經濟全球化。

最後，可以鼓勵中國的高科技企業赴美國、歐洲、澳洲等先進資本市場上市。許多先進國家募資較易，環境不確定性與交易成本也較低，更重要的是主動接受在地的金融監管，可提高企業的透明度，最終提高企業的在地接受度與聲譽，更可以與所在國形成利益共同體，假以時日，當可消除不必要的誤解。

(中國時報)