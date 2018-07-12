颱風假的三國演義

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中國時報
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瑪莉亞颱風來襲，北北基宜這幾個北部臨近縣市的颱風假各彈各的調，放得有如三國演義，一片混亂。

11日因台北市與新北市是否要放假不同調，結果造成跨區上班族有的上班、有的不用上班，會要不要開、業務如何銜接，莫衷一是；而在10日，宜蘭宣布提早在下午3點下班，問題不大，但在下午4點停班停課的北北基，卻造成雙北交通大亂，捷運人潮洶湧，乘客擠不上車，盛況可比跨年夜，馬路嚴重塞車，結果許多人竟比平時正常下班時間還要更晚到家。

為了方便紓解下班人潮，提早到3點下班是比較理想的做法，因為距離平日下班時間還有2～3個鐘頭，時間比較寬裕，一窩蜂搶下班的情況會緩和些。據了解，北市不依循宜蘭採下午3點下班的理由，是因為有高考。但其實這個問題並非無解，只要通知與高普考試場有關的工作人員，須待考試結束後再下班，多出來的工作時間日後再補休即可，沒有必要為了少數人影響所有人。

至於雙北放不放颱風假，無法取得共識，這個問題的關鍵在於颱風對各地區的影響不同，尤其新北市幅員遼闊，各區地形地貌差異很大，位於較偏遠的山區地帶確實需要考慮風雨、土石流的問題，倒不見得像基隆市長林右昌所說的是「放選舉颱風假」。

根據內政部統計資料，近4年來，因颱風受傷、死亡、失蹤的總人數為2121人，但是因颱風停班停課天數，每年平均只有2.4天。颱風假實在是情非得已，應該料敵從寬，但為考量各方權益，政府宜盡速訂定「防災假」，將因應各種防災需要的假別納入管理，免得每年到了颱風季，各縣市都要為放不放颱風假吵鬧不休。

(中國時報)

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