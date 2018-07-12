2018年07月12日 04:11 中國時報 江靜玲

美國總統川普本周四首訪英國。英國民眾在倫敦西敏寺上空升起了包著尿布的憤怒嬰兒川普汽球，迎接遠道而來的美利堅共和國第45任總統。向來以美國在歐洲橋梁自居的英國如此公然羞辱大西洋彼岸傳統盟友領袖，前所未見。

這項以倫敦為發起地的反川普運動，早在2016年美國大選期間，因不滿川普的民粹右派主張和反移民與穆斯林而開始醞釀。川普入主白宮1年半來，此一情緒有增無減。倫敦市長薩迪克‧汗擺明不歡迎川普到訪；西敏寺國會下議院議長伯考直白表示受邀到英國國會演說是一項榮譽，川普總統「不符合這項榮譽」。

平心而論，在如此氣氛下，白宮和唐寧街首相府還能達成協議，安排川普總統訪英，並非易事。不過，白宮和唐寧街未料到的應是英國反川普團體在目睹各式示威、抗議、讚美、討好，都不足以讓川普有感後，決定以公然恥笑的方式羞辱川普。這種嘲諷式的冷示威，算是英國的特色之一，問題是，把美國川普總統退化成一個只包著尿布的赤裸小娃兒，高懸在英國民主殿堂之上，這招對川普有效嗎？

目前看來，川普訪英行程的安排顯然是受到影響。川普12日抵達倫敦後，刻意避開倫敦政經中心轉到倫敦近郊，與英國首相晤面不在唐寧街首相府而在首相鄉間官邸，晉見英女王不在白金漢宮而在溫莎城堡。川普與商界晚宴則不在倫敦金融城而在牛津前首相邱吉爾故居布倫海姆宮。所幸，川普在蘇格蘭擁有自己的高爾夫球俱樂部，4天的訪英行程，讓他恰可利用周末到蘇格蘭去打2天的小白球，否則，這個行程恐怕得依原計畫只能是一個24小時的訪問。若果真如此，相較美國歷任總統首訪多為國事訪問排場，川普真的要掛不住臉了。

不過，顏面問題對深信自己是天才的川普影響有限。訪英只是川普此次歐洲行的其中一站，抵達倫敦前，川普出席在布魯塞爾召開的北大西洋組織（NATO）峰會。這是在6月加拿大七國集團峰會川普與歐洲老盟友不歡而散後，再次晤面。空軍一號專機尚未落地，川普就推文要北約盟國還錢；與北約祕書長晤面時川普再語出驚人指稱，德國遭到俄羅斯牽制。川普此言，對於目前正極力尋求團結的歐盟，不啻是正面捅刀。遑論他將在下周前往赫爾辛基與俄羅斯總統普丁晤面，全然無視歐洲理事會主席圖斯克有關歐盟是美國戰略盟友，俄國是美國戰略問題的提醒。

川普的行徑讓目前陷於脫歐困境和政治危機的英國梅伊政府在其到訪時，只能在極力避免尷尬下，行禮如儀完成這項拖延已久的訪問，不會有任何實質建樹。北約峰會的結論也不會在布魯塞爾出現，必須看川普下周一與普丁晤面後會打出什麼牌而定，美國的北約歐洲盟國的憂心才剛開始，1940年代以來歐盟的安全基石，在川普政府下前景未卜。

美國前國務卿歐布萊特在她的新書中，形容川普是美國現代歷史上第一個反民主的總統，指出川普具有「邪惡聰明」的本質。對於二戰前逃避納粹、被迫離開歐洲家園的歐布萊特而言，民主和美國夢是她親身經歷的終身信仰，她的感受和擔憂，正是當前目睹川普行徑，卻不知如何是好的許多歐洲朝野人士的惡夢。

(中國時報)