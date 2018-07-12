2018年07月12日 04:11 中國時報 杜震華

美國貿易代表署11日宣布，計畫對中國大陸超過6000項、價值2000億美元的商品（約6兆台幣）課徵10%的關稅，包括食品、礦產、包包等消費品，以及「中國製造2025」相關的科技產品，作為美方7月6日課徵340億美元的中方產品25%關稅後，中方採取等量報復行為的懲罰。

中國大陸商務部在同天表達抗議，批評這個將貿易戰升級的作法傷害各方，中方將被迫做出必要反制，呼籲國際社會共同反對美國的貿易霸凌行為，同時向世界貿易組織追加控訴。值得注意的是，中方並未直說已備妥相同金額的反制清單，可能因美方開始執行是在9月，中方希望在那之前和美國談出一個方案，讓美方放棄這個追加方案。

這種發展其實是可以預估的。大幅消弭中美貿易逆差，不僅是川普總統的競選政見，也已是美國朝野共識，所以只要中方不做出「顯著」讓步，讓美方認為可以達成其目標的話，必然將戰事升級、增加對中國的壓力；因為身為大量逆差的一方，美方不僅擁有大量彈藥，且中國的大量出口又相當依賴美方技術。

美方其實不僅對中國不滿，一些歐洲盟邦和加拿大、日本等國，在軍事支出上「占美國便宜」，但在「亞投行」的態度卻和美國分道揚鑣，平日在貿易上也有對美「不公平」作為，都令川普耿耿於懷。因此美國不斷提出各種反制之道，在防堵技術被他國偷竊上，幕僚甚至有「禁止他國留學生赴美學習理工科系」的極端建議，可以想像美國未來可能還會做出許多令人驚訝之舉，來防堵中國崛起、美國沒落、他國不公等情事。

雖然民主黨還常常阻擋川普的新政策，但美國國力相對持續衰退，已讓新主流民意偏向認定全球化對美國沒有太大好處，寧願減少對外經濟依賴，才能回歸1950～60年代的榮耀年代。當時，美國對貿易依賴度只有6～7%，但一個普通製造業勞工就可享受相當好的生活；今天美國對外貿易依賴度提高了1倍，但中產階級卻在流失，實質工資下降，努力工作的工農群眾卻無法獲得滿意的生活品質。他們認為，降低全球化才能恢復美國的榮光。

而在中國這方，習近平主席擴權方酣、「中華民族偉大復興」高調吟唱入雲，即使明知貿易戰不利經濟發展，也不可能立馬讓步，所以戰況當然升級。但官媒《人民日報》近日連3天以社評批判大陸國內充滿「浮誇自大」，可看出官方已在調整人民思想，讓百姓了解中國其實不像《厲害了，我的國》所宣傳的，或《戰狼2》所演出的那麼強大美好，正在為未來的讓步做好思想教育，讓未來讓步獲得人民諒解。

因此，筆者預判，中美貿易戰極可能在9月前解決；若不順利，必須在2000億生效後的階段解決；若還不能，那可會「玉石俱焚」的，雙方應不至於如此顢頇。（作者為中國文化大學全球商務系副教授）

(中國時報)