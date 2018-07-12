四點鐘之亂不能再上演

2018年07月12日 04:11 中國時報 卓亞雄

瑪莉亞颱風雷聲大雨點小，輕拂北台灣後遠颺。颱風走了，未見社會檢討防災應對，反而追著颱風假北北基不同調打轉，尤其是10日提早下班引發台北交通大癱瘓的「四點鐘之亂」。

颱風天在風雨加劇前讓員工回到安全的家，是災難疏散、限縮損害的關鍵一環，何時疏散、怎麼疏散，防災指揮官必須妥慎拿捏。瑪莉亞颱風放假與否由縣市長決定，是否是最佳方式，其實有討論的空間。

應變天災，怎麼限縮可能的危害，原則之一是指揮權下放，應變因地制宜，這是日本311核災後全球防救災最大的調整。福島核災因電廠冷卻系統遭海嘯破壞，加以電廠陷入全黑，若反應爐無法降溫，勢必導致爐心熔解的大災難，唯一一途是灌海水降溫，但這等同放棄反應爐。

311之前日本核電廠事故處置，依規定由電力公司上報經濟產業省，再報到總理府裁定。當時福島電廠廠長吉田昌郎未理會繁瑣程序，逕自下令灌海水降溫反應爐。若不是他當場斷然處置，311將造成日本毀滅性的破壞。

台灣過去颱風來襲時，高風險潛勢區要不要撤村，都是由地方首長決定，後來才改由貼近現場的村里長做判斷。例如南投縣的神木國小要不要放颱風假，校長最清楚，不必勞煩縣長在山下擔心。

但指揮權下放不是件容易的事。過去台灣村里長習慣聽命行事，付出許多無謂代價後，父母官才知道指揮權下放到第一線指揮官的重要性，之後歷經長時間鼓勵，現在村里長都已經能勇敢做出決策了。

災害避險另一原則是人潮分流，將一大股人流分流為許多小支，再循不同路徑離開現場，以免發生踩踏、推擠意外。而10日北市的「四點鐘之亂」無疑是個錯誤示範。當天下午4時停班停課，近百萬通勤人口、車輛同時湧現，捷運站擠滿人，道路上塞滿車，萬一捷運站發生踩踏，馬路上剛好火燒車，不但災害將迅即擴大，且救援人力也無法前進現場，傷害的擴大程度將難以想像。

柯文哲顯然也被「四點鐘之亂」嚇到了，公開表示「上了一課」，雖然是認錯，但回應嫌輕佻，實在不是防救災該有的態度。防災務必要有「現況不是最壞，可能還會更壞」的心理準備，戒慎恐懼已嫌不足，怎能如此不當回事？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)