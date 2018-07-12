2018年07月12日 04:11 中國時報 楊方儒

台灣電信服務從2G最初的黑金剛世代，躍進3G再到4G，雖然途中也走上WiMax岔路，但是隨著無線通訊基礎建設的完成，以及智慧型手機的普及化，「滑手機」終能成為全民運動。

智慧家庭與智慧城市，還有大數據與人工智慧等科技詞彙，也都藉此逐步成真。手機每分每秒蒐集到的用戶數據，絕對比電腦來得更多，也才能據此作為機器學習與AI的運算基石，進一步成為城市脈動與治理的依據。

5G時代，則比預期的還要提早來臨。原本預期到了2020年才會商用化，但在日、韓與美國，以及大陸磨刀霍霍下，從今年2月的世界通訊大會，到6月的台北國際電腦展，都已推出許多基於5G技術的應用，像是機器人與自動車，許多受限無線頻寬的卡關窘境，5G都將一次搞定。

因為5G的頻寬速率是4G的40倍，可以在短短6秒中，下載15GB完整長度的高畫質電影。不論是人聯網或物聯網，都將改寫全球移動互聯網產業的遊戲規則，可以想見的是，當產業重新洗牌時，會有更多新玩家出現。

我們如果將5G比喻成接力賽，那麼技術研發和標準的第一棒已然完成，整個產業已經就緒，商用即將起跑！包括各大電信業者，以及蘋果與三星等手機業者在內，乃至於高通與台積電等半導體業者，對於5G新生態系統的來臨都非常期待。

畢竟4G與智慧型手機市場已經來到高原期，未來要創造更佳價值與更大利潤，5G是必要的迭代。以半導體上游的IC設計來說，領銜起跑的高通從3G到4G乃至5G，就站在專利與規格的金字塔頂端；半導體中游的晶圓代工，台積電主要應用在通訊相關晶片的高階製程，也仍在全球領先，至少領先大陸3個世代。

的確，原本的跑者站在5G起跑線上都準備加速躍進，台灣作為資通訊大國，在當下的關鍵時刻絕對不能掉隊。跟據《5G經濟》研究報告指出，台灣在現有產業結構與政策環境下，透過5G科技，可望在2035年締造1340億美元商品與服務的總產值，並帶動51萬個就業機會。

當然，智慧型手機仍是5G時代最甜美的果實。延續高通Snapdragon處理器的高市占率與「心占率」，全球智慧型手機用戶期待已久的5G手機，搭載高通先前已發布的X50晶片組，預計最早在明年第1季至第2季問世。包括華碩與宏達電，還有納入鴻海旗下的夏普，都是高通5G生態體系的一員，能否重振「台灣之光」聲譽，手機品牌業者心裡都很清楚，5G絕對是不能輸的戰局。（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)