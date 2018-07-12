徐亞英打造音樂葡萄園

2018年07月12日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

「每一座音樂廳的音響設計，都是一盤新棋，我彷彿下棋的人，盤盤都有新挑戰。」現年83歲的徐亞英，曾通過卡拉揚、布列茲等指揮大師的考驗，長年與貝聿銘、法蘭克蓋瑞等知名建築師合作，近年特別來台為衛武營文化藝術中心擔任音響設計。

衛武營仿若柏林愛樂廳

徐亞英為衛武營量身打造台灣首座葡萄園式音樂廳。首屈一指的柏林愛樂廳就是這款音樂廳的代表，觀眾席如同數塊葡萄園錯落分布，圍繞著樂團及演奏者，幾乎每個位置聽到的聲音都是平均的。

有沒有聲音最棒的位置？徐亞英表示，位置的聲音因演出編制會有不同，「但可以肯定的是，樂迷會感覺與音樂家很親密。」

徐亞英說，葡萄園式音樂廳的音響，只要是直接音都很清楚，前半部越靠近舞台的音響效果越好；至於面對指揮的座位會損失一些高頻的聲音，包括小喇叭跟小提琴的聲音，「但可以直接看見指揮的表情，也是額外的紅利。」

與卡拉揚結緣累積經驗

建築世家出身，從事建築聲響工作將近60年，擁有一雙金耳朵，擅長與挑剔的人一起工作，徐亞英至今仍熱情不減。徐亞英說，他原來是念建築，但建築這件事有太多人做，「我喜歡挑戰，當時在清華大學圖書館看到許多關於聲學的資料，非常有興趣，決定轉做聲響研究。」

「梁思成說建築是凝固的音樂，這句話至今依舊受用。」畢業之後遇上文革，徐亞英下放江西勞改，後來碰到江青發展樣板戲，需要真實的音響效果，徐亞英被調到文化部組織音響聲學訓練班，開始教全大陸的樣板戲團，調整劇院音響效果。

也因為這樣，卡拉揚率領柏林愛樂到北京演出時，徐亞英也成幕後人員，因而認識了卡拉揚，「卡拉揚邀請我到柏林愛樂廳實習，我假裝是團員，借了團員的燕尾服，坐在舞台上聽著聲響的改變，這些都讓我累積很多經驗。」

在建築與音樂間找平衡

徐亞英強調，音樂是超國界的，作為一個建築聲樂家，重點是要能掌握音樂與樂器的特性，「我也曾跟京劇表演家梅蘭芳討論現代劇院的音響效果，因為中國的吹管樂器過於尖銳，文武場放在劇院的位置還是要斟酌。」

隨著科技的高度發展，這個世界變得更吵鬧，但徐亞英依舊老神在在，沉著面對聲音與建築的關係，企圖找到最佳的平衡點，而且樂此不疲，永不放棄，「建築聲學是一門綜合建築、音樂與物理的學問，如何取得三者平衡，是藝術，也是挑戰。」

(中國時報)