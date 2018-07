哼唱自編曲 席琳狄翁送走瑪莉亞

2018年07月12日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

江蕙(右)低調現身演唱會,坐在二樓包廂。(蘇蔓攝)

席琳狄翁在台多了許多其他場次沒有的肢體動作,表示感謝與喜悅。(蘇蔓攝)

歌迷朝聖天后

西洋歌壇天后席琳狄翁(Celine Dion)11日晚間在台北小巨蛋開唱,她登場以〈The Power of Love〉揭開序幕,唱畢掌聲持續1分鐘不斷,讓她相當驚喜,大喊:「我真的很開心來到這裡!」

唱完第2首歌〈That’s The Way It Is〉,她幽默說:「我們做到了!我第1次在台灣,感覺太棒了!但沒預料會遇到颱風,我沒邀請她喔!」說完即興演唱「瑪莉亞待在家吧」自編曲,「好消息是她走了,我可以在這邊跟大家在一起。你們支持了我的音樂將近30年,我希望你們能有最棒的回憶!」並以標準的中文說了聲謝謝。

唱19曲換6服裝

席琳狄翁一連帶來19首招牌歌曲、6套不同風情服裝。被台灣粉絲的熱情感染,她比在其他國家開唱還健談,一有空檔就聊個不停,她說:「台北,你們會唱歌嗎?你們的音量打開了嗎?」主動邀現場1.1萬名粉絲合唱,「我喜歡唱也喜歡聊天,我希望你們跟我一起唱最後一句『Because You Loved Me』。」還假裝威脅粉絲:「拿出你們最棒的本事,有人沒唱我會知道喔!」

她演唱電影《死侍2》插曲〈Ashes〉前她話匣子大開,說起初接到男主角萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)的邀請,以為要找她拍電影,害她對著鏡子狂練表情,說著開始做出臉部抽筋的表情與挑眉,逗樂全場。

她看到台下歌迷的手機海,開心用雙手比愛心,演唱〈Falling Into You〉時,曾與她傳緋聞的男舞者裴培穆諾茲(Pepe Munoz)猛然從後面拉下她的黑裙,瞬間換裝成舞衣,引起全場驚呼。兩人合跳騷莎舞,表演完畢她以「我親愛的朋友裴培」介紹對方,還在台上互吻臉頰。

江蕙Ella朝聖

她以風靡全球的電影《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉作為安可曲,讓所有粉絲,包括前來朝聖的歌手江蕙、Ella、江美琪、蕭煌奇、周蕙、方文琳、彭佳慧、陳大天等人都帶著滿滿感動回家。她此行演出3場,據傳唱酬高達600萬美元(約1.8億台幣),票房粗估2.5億台幣。台北演唱會還有13日、14日兩場,仍有零星票券可購買。

(中國時報)