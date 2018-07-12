哼唱自編曲 席琳狄翁送走瑪莉亞

席琳狄翁以金色褲裝閃亮開唱，氣勢磅礡。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導
江蕙（右）低調現身演唱會，坐在二樓包廂。（蘇蔓攝）
席琳狄翁在台多了許多其他場次沒有的肢體動作，表示感謝與喜悅。（蘇蔓攝）
歌迷朝聖天后

西洋歌壇天后席琳狄翁（Celine Dion）11日晚間在台北小巨蛋開唱，她登場以〈The Power of Love〉揭開序幕，唱畢掌聲持續1分鐘不斷，讓她相當驚喜，大喊：「我真的很開心來到這裡！」

唱完第2首歌〈That’s The Way It Is〉，她幽默說：「我們做到了！我第1次在台灣，感覺太棒了！但沒預料會遇到颱風，我沒邀請她喔！」說完即興演唱「瑪莉亞待在家吧」自編曲，「好消息是她走了，我可以在這邊跟大家在一起。你們支持了我的音樂將近30年，我希望你們能有最棒的回憶！」並以標準的中文說了聲謝謝。

唱19曲換6服裝

席琳狄翁一連帶來19首招牌歌曲、6套不同風情服裝。被台灣粉絲的熱情感染，她比在其他國家開唱還健談，一有空檔就聊個不停，她說：「台北，你們會唱歌嗎？你們的音量打開了嗎？」主動邀現場1.1萬名粉絲合唱，「我喜歡唱也喜歡聊天，我希望你們跟我一起唱最後一句『Because You Loved Me』。」還假裝威脅粉絲：「拿出你們最棒的本事，有人沒唱我會知道喔！」

她演唱電影《死侍2》插曲〈Ashes〉前她話匣子大開，說起初接到男主角萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）的邀請，以為要找她拍電影，害她對著鏡子狂練表情，說著開始做出臉部抽筋的表情與挑眉，逗樂全場。

她看到台下歌迷的手機海，開心用雙手比愛心，演唱〈Falling Into You〉時，曾與她傳緋聞的男舞者裴培穆諾茲（Pepe Munoz）猛然從後面拉下她的黑裙，瞬間換裝成舞衣，引起全場驚呼。兩人合跳騷莎舞，表演完畢她以「我親愛的朋友裴培」介紹對方，還在台上互吻臉頰。

江蕙Ella朝聖

她以風靡全球的電影《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉作為安可曲，讓所有粉絲，包括前來朝聖的歌手江蕙、Ella、江美琪、蕭煌奇、周蕙、方文琳、彭佳慧、陳大天等人都帶著滿滿感動回家。她此行演出3場，據傳唱酬高達600萬美元（約1.8億台幣），票房粗估2.5億台幣。台北演唱會還有13日、14日兩場，仍有零星票券可購買。

(中國時報)

席琳狄翁經營副業有道

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。