席琳狄翁經營副業有道

2018年07月12日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

席琳狄翁 數字解密

席琳狄翁暌違10年再訪亞洲，她出道37年，唱過1900場以上的演唱會，榮登全球舉辦過最多正式演唱會的歌手。她在歌壇稱后，其他領域也積極涉足，投資與副業有聲有色，讓她總是在歌手身家排行榜名列前茅。

席琳狄翁在音樂經紀人、也是後來的老公雷尼安傑利（Rene Angelil）支持下，13歲發行首張個人專輯。她唱紅迪士尼電影《美女與野獸》同名主題曲後，1991年3月首度嘗試戲劇演出，在加拿大SRC電視台的喜劇影集《Des fleurs sur la neige》（Flowers on the snow）擔綱女主角，飾演來自受虐家庭的年輕女孩「Elisa Trudel」。可惜這部席琳唯一的戲劇作品、只有4集的影集當時只在加拿大播出，現在已難找到網路影片。

《富比世》雜誌統計，席琳的身家至少4億美元（約122億台幣），不只歌唱收入，還握有與納基斯家族合作的Schwartz餐廳，也和老公安傑利在魁北克購買「Le Mirage Carolina」高爾夫球場，更是連鎖餐廳「Nickels」創始人之一。

2003年，她與美容產品公司「Coty,Inc」合作，創立「Celine Dion Parfums」香水品牌，隔年，她與嬰兒攝影師安妮蓋德斯（Anne Geddes）一起創作《奇蹟：新生活的慶典》圖畫書，3年後，她與中國主持人企業家楊瀾，在北京發表聯手打造頂級鑽石品牌「HV Love」，晉身珠寶設計師。2016年初老公安傑利和哥哥丹尼爾相繼罹癌過世，雙重打擊讓原本就成立「席琳狄翁基金會」的她更致力慈善工作。

(中國時報)