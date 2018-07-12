席琳狄翁經營副業有道

席琳狄翁也跨足時尚美妝產業，與廠商合作推出聯名香水。（取材自臉書）

友善列印
中國時報
報導
席琳狄翁 數字解密

席琳狄翁暌違10年再訪亞洲，她出道37年，唱過1900場以上的演唱會，榮登全球舉辦過最多正式演唱會的歌手。她在歌壇稱后，其他領域也積極涉足，投資與副業有聲有色，讓她總是在歌手身家排行榜名列前茅。

席琳狄翁在音樂經紀人、也是後來的老公雷尼安傑利（Rene Angelil）支持下，13歲發行首張個人專輯。她唱紅迪士尼電影《美女與野獸》同名主題曲後，1991年3月首度嘗試戲劇演出，在加拿大SRC電視台的喜劇影集《Des fleurs sur la neige》（Flowers on the snow）擔綱女主角，飾演來自受虐家庭的年輕女孩「Elisa Trudel」。可惜這部席琳唯一的戲劇作品、只有4集的影集當時只在加拿大播出，現在已難找到網路影片。

《富比世》雜誌統計，席琳的身家至少4億美元（約122億台幣），不只歌唱收入，還握有與納基斯家族合作的Schwartz餐廳，也和老公安傑利在魁北克購買「Le Mirage Carolina」高爾夫球場，更是連鎖餐廳「Nickels」創始人之一。

2003年，她與美容產品公司「Coty,Inc」合作，創立「Celine Dion Parfums」香水品牌，隔年，她與嬰兒攝影師安妮蓋德斯（Anne Geddes）一起創作《奇蹟：新生活的慶典》圖畫書，3年後，她與中國主持人企業家楊瀾，在北京發表聯手打造頂級鑽石品牌「HV Love」，晉身珠寶設計師。2016年初老公安傑利和哥哥丹尼爾相繼罹癌過世，雙重打擊讓原本就成立「席琳狄翁基金會」的她更致力慈善工作。

(中國時報)

哼唱自編曲 席琳狄翁送走瑪莉亞 周董挺妻紐約快閃愛相隨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。