周董挺妻紐約快閃愛相隨

2018年07月12日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

昆凌（右五）和巨石強森（右四）等人到紐約出席《摩天大樓》首映會，周董也愛相隨陪伴。（取材自IG）

周杰倫（周董）日前陪老婆昆凌到北京，出席她首度演出的好萊塢片《摩天大樓》首映會，他低調在台下當起老婆的專屬攝影師，還搞笑說：「全場觀眾在你被打的時候拍手叫好，我真不知道該說什麼。」但話鋒一轉又誇起老婆演技：「只能說你在裡面演得太壞了。」

周董因為忙於《中國新歌聲》第3季錄影，缺席昆凌《摩天大樓》香港首映會，但當時曾預告還會到紐約，果然他近日又陪昆凌現身紐約首映會。

《新歌聲》明首播

由於10日是兩人愛女小周周3歲生日，他們帶著女兒一起在紐約中央公園，和朋友一起騎腳踏車吹風，近日越來越會使用社群網路的周董，還使出單手騎車錄影的絕招，被虧女兒生日，爸媽竟自己在放閃。

他擔任導師的《中國新歌聲》第3季節目將在明天晚上首播，已是多朝元老導師的他，在錄影現場也玩得不亦樂乎，同為導師的庾澄慶（哈林）在微博放上周董拿著收音麥克風的照片，笑說：「這節目好看就在連幕後麥克風收音人員都有明星臉，像周杰倫吧！不過擋住我的臉也太不專業了。」

此外，周董另一檔節目《這！就是灌籃》目前也已開始錄影，而他的「地表最強2」巡迴演唱會也持續進行中，上周末他在鄭州開唱，本周末又將赴大連演出2場，估算扣掉飛行時間，大約只能在紐約待3天，儘管如此，他仍愛相隨陪昆凌飛紐約。

(中國時報)