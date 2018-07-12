李佳薇心疼父母 為見她一面奔波

2018年07月12日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

李佳薇想起爸媽辛苦付出，淚如雨下。（盧禕祺攝）

李家大姊（左3）之前生日，與二姊（左起）、李爸、李媽、四妹及李佳薇全家團聚。（取材自臉書）

李佳薇（中）參賽星光大道時，爸媽特地來台支持令她感動含淚。（資料照片）

李佳薇（右）日前發片記者會上，爸媽現身支持並為女兒慶生。（資料照片）

李佳薇近日推出相隔2年的新專輯《相反的是》，隻身來台打拚7年的她，長年掛心遠住馬來西亞的爸媽，李佳薇日前接受「2018旺旺孝親獎」專訪，分享和父母相處故事，一個多小時訪問她數度落淚，哽咽表示每次回馬來西亞，爸媽一定排開所有事，只為了和她見上一面，即便只有半天時間，兩位老人家也心滿意足！李佳薇哭著說：「爸爸媽媽總是讓我感覺沒什麼事比女兒更重要，只要我回去，他們什麼都可以不管。」

有時候回大馬，李佳薇因工作關係無法住家裡，爸媽會特地開車，拎著大包小包和事前準備好的食物到飯店找她，「他們每次拿的東西，多到好像在逃難一樣，一見到我就趕緊拿出熱騰騰的飯給我吃，他們甚至把每樣菜一包包裝好，事先放在冷凍庫冰著，讓我也能帶回台灣享用。」看到爸媽如此辛苦，李佳薇就算享用到母親的料理，但心裡頭卻很酸。

李佳薇最短一次返家時間，和爸媽碰面僅半天，內心萬分不捨：「回去是很開心的事情，但又怕他們太辛苦，特地開著車來找我、陪我，有時候我得一邊忙工作沒時間陪他們多聊，其實很心疼他們，只為了來見我、拿東西給我吃、確定我好好的，就放下所有事情不管。」

李家四姊妹分居不同國家，雖有個姊姊留在大馬陪伴爸媽，但兩老相當獨立、所有事都不願麻煩女兒們，更令李佳薇愧疚：「這是我最內疚的地方，他們永遠不想增加我們的煩惱，不希望顧慮他們太多！」每次碰面，爸媽總要她好好休息、不必抽空陪他們出門走走，「他們總是很貼心地想很多方式幫助我，有時候想帶他們去吃點特別的東西，他們又不想我花錢。」

隔海送上關懷

之前李媽咳嗽加上胃食道逆流，健康出狀況，卻瞞著女兒們，兩老自己去看醫生，李佳薇事後知道這件事，難過說：「很心疼！家人有事時自己卻無能為力， 無法做什麼的心情很複雜，恨不得馬上飛回馬來西亞。」所幸李媽經調養後已無大礙。

對於父母親年歲漸長、身體狀況愈來愈多，李佳薇不時叮嚀爸媽注意飲食：「爸爸比較胖、又嘴饞，我們都會禁止他吃太多甜食，甚至米飯也要少吃，因為之前健康檢查報告發現他血糖偏高。」4姊妹不時在群組叮嚀爸爸注意飲食，提醒媽媽多留意，「當你無法在他們身邊，只能遠遠關心他們時，心裡更是放不下。」

用抱抱表達愛

她小時候常做卡片送爸媽，忘了何時才停止做這件事，「很多孩子長大後，開始不懂得表現『愛』這件事，連我自己也是，不管在鏡頭前，或跟別人敘述我多愛他們，但面對他們時我還是會害羞。」她要求自己別害羞、學著主動擁抱，「最近要離開馬來西亞時，我都告訴自己一定要抱抱他們，爸爸雖然是傳統類型的嚴父，但我可以很確定的是，我爸真的非常非常愛我，他都會回我一個非常大的擁抱，很溫暖的，所以我告訴自己，愛說不出口時，就用行動讓他們知道，讓他們知道我愛他們。」

(中國時報)