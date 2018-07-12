李佳薇感恩爸媽咬牙挺她唱歌

2018年07月12日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

李佳薇身為家中老三，大姊與最小的四妹年紀相差14歲，小時候家裡曾長達4、5年經濟狀況很差，但父母仍全力栽培她，「家裡一切開銷都要省，但爸媽完全不影響我們學業，學費該繳的一定繳，也硬著頭皮讓我去學唱歌，直到現在還是很感動，雖然我很喜歡唱歌，但學唱歌並不是必要的，加上那時候學唱歌不便宜！」每次上唱歌課，媽媽還會提早關店，去她補習的地方等她下課、一起回家，「爸媽省他們自己吃的、用的，從不讓我們缺乏，我們家沒有大富大貴，但很踏實。」

李媽每天早起準備三餐，堅持不讓孩子們吃外食，李爸則負責接送女兒上下課及補習，李佳薇說：「我爸應該接送到快瘋掉，我們4個讀不同學校，爸爸一個一個送上學，再一個一個接下課、送補習班，加上媽媽不喜歡孩子吃外食，怕對我們身體不好，所以家裡一定會準備吃的 。」

她小時候家裡開錄影帶店，爸媽除了顧店，爸爸還要外出兼職，兩人經常忙到晚上10點才打烊回家，後來因盜版猖獗，家裡生意一落千丈，當時她才13歲，「有好幾年時間家裡經濟變得比較困難，爸媽改開茶餐廳，但飲食業非常辛苦，那段時期也是家裡環境最不好的時候，我們姊妹只要沒上課都會去餐廳幫忙。」後來李爸李媽再改賣平價包包，省吃儉用將四姊妹栽培長大。

李佳薇從爸媽身上學到「刻苦、親力親為」，她哽咽說：「回想爸媽以前，其實很多爸媽可以選擇睡到很晚、讓小孩自己去上課就好啊，但他們永遠比我們早起，幫我們準備早餐、還接送我們，他們的付出，我們體會得到，現在很多親戚都稱讚我爸媽有福氣、有4個很乖的女兒，但其實我心裡的OS是，你們不知道我爸媽付出多少。」

四姊妹從小幫忙家裡做生意，學習靠勞力賺錢，同時養成她們不亂花錢的習慣，李佳薇說：「即便到現在我當了藝人，我還是過一樣日子，那是從小根深蒂固的習慣，我不會因為現在錢賺得多了，就改變我的生活方式，這是爸媽給我的教育。」她也會將這個觀念，傳承給自己將來的孩子。

(中國時報)