項婕如真大膽 咬謝金燕好幾口

項婕如剛出道就獲廠商青睞成為美妝品牌年度代言人。

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中國時報
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項婕如感謝蔡凡熙（右）在海邊拍戲時都會先用毛毯包緊她。

《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》女主角首次曝光，年僅19歲美少女項婕如成為柴智屏公司群星瑞智今年力捧新人。

項婕如參與過《報告老師！怪怪怪怪物！》試鏡，卻在最後一關被刷下，如今在新片一躍成為女主角，和蔡凡熙成為最萌身高差配對，還成為該片唯一和「大姊」謝金燕「親密接觸」的演員，她稱讚：「大姊身上都香香的，包含手都很香！」

項婕如在片中一場與大姊謝金燕比賽推鉛球戲中，2人近距離身體接觸，項大膽咬了謝一口，表示開拍時根本不敢咬，後來是謝霸氣伸出手來說：「妳就直接咬吧！」才放膽張口，還在導演蘇文聖要求下咬了數次。

28公分身高差

演戲零經驗的項婕如首登大銀幕吃足苦頭，不僅得上演戲、肢體課，體力活也不少，游泳、跳水、吊鋼絲和丟鉛球課程樣樣來，她常含著淚水撐過訓練。另外，感情戲也是一大挑戰，雖然身高157的她和185公分的蔡凡熙有著28公分的「最萌身高差」，但2人第一眼完全不來電，項婕如笑說：「他太高了，我要捉弄他都捉弄不到！」之後蔡凡熙邀請劇組到家中舉行「火鍋趴」，兩人被要求一起切菜備料才逐漸變熟。

兩人一場海邊戲超有默契同步撿起垃圾，項婕如瞬間被感動：「我覺得這個舉動真的很棒，而且算是有默契，有Touch到我的心！」蔡凡熙笑說因自己是「短髮控」，看到項為戲剪髮後直呼：「完全大加分！她適合剪短頭髮。」感情也開始加溫。該片8月31日上映。

(中國時報)

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