方芳芳抱不平 「姊姊吃太多苦」

2018年07月12日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

方芳芳姊姊方典的老公、義隆纖維總經理王正立，11日被《鏡週刊》報導與金門縣議員陳玉珍有曖昧而引爆婚變；陳玉珍昨出面澄清與王絕沒有不正常男女關係，也沒有深夜打電話給他，甚至曾對方典表示對她先生沒興趣，對《鏡週刊》傷害她名譽擬提告。方芳芳昨則在上海替姊姊抱不平：「姊姊很難過，我完全尊重姊姊的決定。」

周刊報導，方芳芳的姊姊方典曾任華視節目部主任、董事，退休後在科技大學任教，前年發現69歲的丈夫王正立常搞失蹤，半夜還會接到陳玉珍的電話，王去年1月坦承與陳玉珍關係曖昧，事後方典一句：「陳玉珍是兒子同學，你這樣根本是不倫。」觸怒王正立，方典被丈夫拳打腳踢，之後搬離王家，並到醫院驗傷；王則否認周刊的報導。

據知，王正立當時先發制人，向士林地院訴請離婚，還聲請保護令，隨即又把2件告訴都撤回。方典昨低調回應：「我受傷了，好痛，好痛，好痛啊。」對離婚她不願多談：「家務事涉及法律部分，已經委請律師處理，目前還需要釐清，謝謝關心。」

促姊夫誠實面對

方芳芳昨向姊夫喊話：「要誠實面對自己的不當行為。」她表示，「姊姊吃太多苦了，她想做什麼我們都支持，她的苦不是我們能承受。」相對姊姊正陷人生關卡，方芳芳與老公丹尼爾婚姻幸福，獨子Jason今年從美國南加大心理系畢業，打算在美國找工作，她11月會回台演出舞台劇《同學會》。

(中國時報)